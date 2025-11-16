Suscríbete a
+Palmera

La Copa de África, problema y escaparate para el Betis

Está previsto que Bakambu, Abde y Amrabat representen al conjunto verdiblanco con Marruecos y la RD Congo en el torneo continental que se juega entre diciembre y enero

El equipo bético perderá potencial, puede servir para que el extremo se revalorice y también tendrá ojeadores en el campeonato con vistas a mercados futuros

La agenda de los internacionales del Betis del parón de noviembre

Abde, Bakambu y Amrabat, los jugadores que puede tener el Betis en la Copa de África 2025
Abde, Bakambu y Amrabat, los jugadores que puede tener el Betis en la Copa de África 2025 Alberto Moreno / Montaje ABC
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre el 21 de diciembre y el 18 de enero se disputará en Marruecos la XXXV edición de la Copa de África de Naciones, competición en la que el RealBetis estará presente de varias maneras, todas ellas, como no puede ser de otra ... forma, en el ámbito deportivo, y que afectará, por un lado, y podría beneficiar, por otro, en un futuro no muy lejano. Si no ocurre nada extraño de aquí a la tercera semana del último mes del año, en principio, habrá tres futbolistas del primer equipo heliopolitano convocados con sus respectivas selecciones, Abde y Amrabat con la selección anfitriona del torneo, y Bakambu con la RD Congo, con lo que supondrá una merma en la primera plantilla bética, al disputarse la segunda parte del torneo absoluto del continente africano, ya en enero, a la par que las distintas competiciones nacionales y también europeas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app