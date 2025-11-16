La Copa de África, problema y escaparate para el Betis

Entre el 21 de diciembre y el 18 de enero se disputará en Marruecos la XXXV edición de la Copa de África de Naciones, competición en la que el RealBetis estará presente de varias maneras, todas ellas, como no puede ser de otra ... forma, en el ámbito deportivo, y que afectará, por un lado, y podría beneficiar, por otro, en un futuro no muy lejano. Si no ocurre nada extraño de aquí a la tercera semana del último mes del año, en principio, habrá tres futbolistas del primer equipo heliopolitano convocados con sus respectivas selecciones, Abde y Amrabat con la selección anfitriona del torneo, y Bakambu con la RD Congo, con lo que supondrá una merma en la primera plantilla bética, al disputarse la segunda parte del torneo absoluto del continente africano, ya en enero, a la par que las distintas competiciones nacionales y también europeas.

La normativa FIFA obliga en general a liberar a los jugadores en torno a 14 días antes del inicio de un torneo continental, aunque en la última edición se pactó una flexibilización para que siguieran jugando algo más con sus clubes. Para 2025, la Confederación Africana (CAF) y las federaciones europeas aún negocian la fecha exacta de liberación de los profesionales, por lo que existe riesgo de que algunos futbolistas falten desde la jornada 16 en la que el primer equipo verdiblanco visitará al Rayo Vallecano, en principio, el lunes 15 de diciembre

Al solaparse el inicio de la CAN 2025 con el duelo del Betis ante el Getafe, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga previsto para el 20, el 21 o el 22 de diciembre, los futbolistas Abde, Amrabat y Bakambu ya no podrán estar a disposición de Manuel Pellegrini. Es el último partido que se disputará antes del parón por la Navidad. Justo antes, entre el 16 y el 18 de diciembre está previsto que se juegue la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, así que si el Betis superase al Torrent CF en la segunda ronda, ante el que los béticos son máximos favoritos al tratarse de un equipo de Segunda RFEF, muy posiblemente tampoco Pellegrini pueda contar con sus tres jugadores africanos. Así que estamos hablando de que el último partido en el que podrían estar dispuestos para el preparador chileno sería ante el Dinamo de Zagreb, correspondiente a la 6ª jornada de la Europa League el jueves 11 de diciembre. Con todo ello, si el duelo en tierras croatas fuera el último en el que Abde, Amrabat y Bakambu estuvieran a las órdenes de Pellegrini, los tres internacionales africanos que tiene el Betis en su plantilla se perderían, como mínimo, los duelos frente al Rayo, los dieciseisavos de final de la Copa y el Getafe.

Hasta el final del año, el calendario de las dos selecciones con jugadores béticos presenta que Marruecos jugará en la fase de grupos frente a Comoras (21 de diciembre), Malí (26 de diciembre) y Zambia (29 de diciembre), mientras que la RD Congo se enfrentará a Benín (23 de diciembre), Senegal (27 de diciembre) y Botsuana (30 diciembre). A partir de ahí, las ausencias y los correspondientes regresos a la dinámica del Betis de los tres internacionales africanos dependerán de cómo avancen ambas selecciones en las rondas eliminatorias del torneo. Los octavos de final se disputan entre el 3 y el 6 de enero; los cuartos, el 9 y el 10 de enero; las semifinales se juegan el mismo día, el 14 de enero; el tercer y cuarto puesto el día 17; hasta llegar a la final del 18 de enero.

En esos días del primer mes del año 2026, el Betis tiene previsto en su calendario los partidos ante el Real Madrid el primer encuentro liguero tras la pausa navideña (3-4 de enero), contra el Oviedo el último duelo de la primera vuelta de LaLiga (9-10 de enero), el choque de octavos de final de la Copa, si es que supera los dieciseisavos, (13-15 de enero) y el partidazo ante el Villarreal, de la primera jornada de la segunda vuelta liguera (17-18 de enero). Cuatro o cinco días más tarde, el jueves 22 de enero, los de Pellegrini deberían afrontar el enfrentamiento ante el PAOK de Salónica, correspondiente a la séptima y penúltima jornada de la fase de liga de la Europa League. No hay que aventurarse, porque en fútbol todo puede pasar, pero Marruecos es favorita para ganar el torneo, más allá de que se juegue en su país, y Abde y Amrabat pueden perderse muchos partidos con el primer equipo verdiblanco. Por su parte, la RD Congo de Bakambu no inicia, en principio, como aspirante al campeonato, así que el delantero podría volver antes a la dinámica verdiblanca.

La merma en el potencial deportivo que va a sufrir el Betis en ese tiempo será importante. Abde y Amrabat son, en estos momentos, dos de los futbolistas más en forma del plantel. El pivote, cedido por el Fenerbahçe, es el ancla del equipo para Pellegrini. Desde que llegó tras el mercado de verano lo ha jugado prácticamente todo. En LaLiga fue baja sólo ante el Espanyol, mientras que en la Europa League no viajó a Genk, en ambos partidos aquejado de la lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho que sufrió en el duelo de Bulgaria ante el Ludogorets. Ya recuperado, Pellegrini le dio descanso ante el Lyon. El extremo, por su parte, está disfrutando de su mejor momento como jugador bético en el arranque de la que es su tercera temporada en verdiblanco. Y eso que tampoco jugó los primeros cuatro partidos por la lesión en el tobillo sufrida en la final de la Conference. Goleador, con cinco tantos (tres en LaLiga, uno en la Europa League y otro en la Copa del Rey), y asistente, puesto que ya ha dado tres pases decisivos de gol. También se quedará en la delantera sólo con Cucho Hernández, en el caso de la baja de Bakambu, así que otros jugadores de la rotación, como Chimy Ávila o Pablo García, tendrán más minutos y deberán dar un paso al frente. Así que tendrá Pellegrini que trabajar con el equipo y afanarse al máximo para que estas ausencias se noten lo menos posible en el terreno de juego.

Revalorización y ojeadores

También será la Copa de África de 2025 importante para que los jugadores aumenten su valor. En la figura de Bakambu, con 34 años y contrato en el Betis hasta el final de la presente temporada, este detalle se antoja más complicado. Pero Abde sí saldría en el escaparate para próximos mercados. El que fuera extremo del Barcelona y el Osasuna cumplirá 24 años a mediados de diciembre -tiene contrato hasta 2029- y, si sigue al nivel que está demostrando en el Betis y hace un buen torneo continental africano, llamará la atención y su valor de mercado subirá como la espuma de cara a próximos mercados de fichajes. Amrabat, de 29 años, es un futbolista que tiene el equipo bético a préstamo así que en estos momentos no se podría aprovechar de una subida de su tasación, aunque el club heliopolitano, dado su gran rendimiento, tiene intención de negociar con el Fenerbahçe para tratar de ficharlo en propiedad el próximo verano.

Además, el Betis, como ocurriera en el Mundial sub 20 que se ha disputado en Chile, mandará ojeadores al torneo absoluto africano para tener monitorizados a los futbolistas que puedan destacar de cara a próximos zocos de fichajes. Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y su equipo de trabajo estarán muy pendientes de los jugadores en la Copa de África para que se puedan acometer las oportunidades de mercado que sean interesantes para el club y que puedan encajar en los parámetros económicos en los que se mueve la entidad heliopolitana en los últimos años.