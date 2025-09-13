Convocatoria del Betis para visitar al Levante: el regreso de Antony y la ausencia de Bartra, grandes novedades

Los jugadores del Betis, durante uno de los últimos entrenamientos de la semana

El Betis se medirá este domingo al Levante en el Ciudad de Valencia en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo de Manuel Pellegrini quiere volver a ganar tras el parón al que se marchó con una derrota y un empate en sus dos últimos partidos. El cuadro verdiblanco ha dado a conocer este sábado cuál es la lista de futbolistas convocados para este duelo en el que de nuevo podrá volver a vestir la camiseta del Betis el brasileño Antony.

El '7' bético es la gran novedad en una lista en la que está Darling Bladi, uno de los posibles sustitutos del lesionado Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo. Chimy Ávila, en cuya salida se trabajó durante las últimas horas, figura igualmente en la lista de citados. Pau López y Abde, ya recuperados de sus lesiones, viajan también a Valencia como Sofyan Amrabat, que se puede estrenar como bético.

Así, la lista completa de futbolistas citados es la siguiente: Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Adrián, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Pau López, Bladi, Ángel Ortiz y Pablo García.

Bartra finalmente no forma parte de la convocatoria por las molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad en los últimos días. Además del central catalán, son baja por lesión Isco, Ricardo Rodríguez y Aitor Ruibal.

