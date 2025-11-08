La convocatoria del Betis para el partido en Mestalla ante el Valencia

A pocas horas de viajar hasta Valencia, el Real Betis ha dado a conocer la lista de jugadores convocados por Manuel Pellegrini para el encuentro correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga 25-26 ante el Valencia CF. Se montarán esta tarde en el avión ... hasta Manises un total de 23 jugadores en una relación de expedicionarios en la que el técnico chileno no tendrá que hacer ningún descarte antes del partido.

Viajará el Betis con las ausencias ya consabidas de Pau López, Ricardo, Junior e Isco Alarcón, siendo el meta Germán la novedad en la convocatoria, ya que ante el Lyon, por disputarse el duelo en casa, y ya con la baja del meta catalán, Pellegrini sólo convocó a dos guardametas.

Con todo ello, la lista de jugadores convocados por Pellegrini para el Valencia - Betis de mañana en Mestalla es la formada por Álvaro Valles, Adrián, Germán, Bellerín, Aitor, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Amrabat, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fornals, Lo Celso, Antony, Pablo García, Abde, Chimy Ávila, Riquelme, Cucho Hernández y Bakambu.

El Betis viajará en la tarde de este sábado a partir de las 18.45 horas en vuelo chárter directo hacia el aeropuerto de Manises. Ya en la capital del Turia quedará la expedición concentrada y velando armas de cara al importante encuentro de mañana domingo (18.30 horas)