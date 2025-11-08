Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

LaLiga 25-26

La convocatoria del Betis para el partido en Mestalla ante el Valencia

Jornada 12ª

Esta tarde se desplazarán 23 jugadores a la capital del Turia, sin los ausentes Pau López, Junior, Ricardo e Isco, y con el meta Germán como única novedad

Ricardo Rodríguez no se entrena y será baja ante el Valencia

Los 23 jugadores que Pellegrini se lleva a Valencia
Los 23 jugadores que Pellegrini se lleva a Valencia RBB
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A pocas horas de viajar hasta Valencia, el Real Betis ha dado a conocer la lista de jugadores convocados por Manuel Pellegrini para el encuentro correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga 25-26 ante el Valencia CF. Se montarán esta tarde en el avión ... hasta Manises un total de 23 jugadores en una relación de expedicionarios en la que el técnico chileno no tendrá que hacer ningún descarte antes del partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app