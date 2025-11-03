Ya se conoce el horario del Betis - Barcelona de la jornada 15

LaLiga ya ha anunciado los horarios de los encuentros correspondientes a la jornada 15 del campeonato liguero, destacando el Betis - Barcelona como uno de sus duelos estelares. Este tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas, en pleno ... Puente de la Constitución.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 15 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/M8Qt4YzaX0 pic.twitter.com/HbLx92gMUG — LALIGA (@LaLiga) November 3, 2025

El Real Betis recibirá así al actual campeón de Liga una semana después de disputar el primer Gran Derbi de la temporada ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y tras el partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26. Una vez concluido el encuentro ante el equipo catalán, los béticos tendrán esa semana la visita a Zagreb para disputar ante el Dinamo la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League.

La temporada pasada, el Betis consiguió rascar un empate in extremis en el Benito Villamarín ante los culés. Lo Celso y Assane Diao anotaron para los locales, mientras que Lewandowski y Ferrán Torres hicieron los propio para los visitantes. El tanto del actual jugador del Como en el minuto 94 desató la locura en la parroquia verdiblanca.