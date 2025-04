Conjura del Jagiellonia antes de recibir al Betis: «Haremos todo lo posible»

El Jagiellonia Bialystok afronta el próximo jueves el partido más importante de su historia en competición europea. Nunca había alcanzado los cuartos de final el cuadro polaco de ninguna competición continental, y ahora tiene en su mano poder acceder a las semifinales. Para ello tendrá que derrotar al Betis sobreponiéndose al 2-0 con el que los de Pellegrini afrontan la vuelta. Al igual que el cuadro verdiblanco, el Jagiellonia Bialystok disputó el pasado fin de semana su partido de la liga polaca. Tras derrotar a domicilio al Legia Varsovia, los jugadores y el entrenador del Jagiellonia Bialystok no escondieron que están motivados y centrados ya en el duelo ante el Betis.

«El jueves haremos todo lo posible por ser competitivos -todo lo que podamos permitirnos- en un choque ante un rival muy exigente y de calidad. Y puede dar lugar a que este encuentro sea sencillamente interesante», comentaba Adrian Siemieniec, entrenador del cuadro polaco, contento por la victoria lograda.

«Jugamos cada tres días y no hay mucho tiempo para alegrarse después de las victorias. Ahora nos espera otro encuentro el jueves», indicaba Darko Churlinov. autor del gol del triunfo. «El partido del jueves es muy importante, ahora tenemos que centrarnos en él. Tenemos muchos partidos, los afrontamos uno a uno, buscando las mejores soluciones. También esperamos siempre el mejor resultado posible. Tenemos un gran equipo. Mientras sigamos juntos las instrucciones del entrenador, obtendremos buenos resultados. No necesitamos un plus de confianza. Sabemos a qué nivel estamos. Tenemos que demostrarlo en el campo, eso es todo», concluyó.

Por su parte, el capitán del equipo, Taras Romanczuk, ahondó en el cansancio que evidencia tener la plantilla: «Vi cómo estaban los chicos después del Betis. Probablemente yo tenía el mismo aspecto, estaba muy cansado. He jugado dos partidos a gran intensidad, estaba agotado».

