La complicidad entre Abde y Pellegrini: «El entrenador me dijo que me quedara, pues yo me quedé»

En los últimos momentos del mercado veraniego de 2023 se anunció la llegada al Betis de Abde. El futbolista marroquí afronta su tercera temporada como verdiblanco y atraviesa por un buen momento. Queda clara su importancia en las alineaciones del técnico bético, Manuel Pellegrini ... .

Este miércoles, en la víspera del partido de Europa League ante el Olympique de Lyon, se ha podido comprobar precisamente la buena sintonía existente entre Abde y el entrenador verdiblanco. En el transcurso de la rueda de prensa ofrecida con motivo del partido europeo del jueves se le ha preguntado a Abde por la decisión tomada este verano de continuar en Heliópolis.

«El entrenador me dijo que me quedara, pues yo me quedé. Ya está«, contestó Abde y segundos después se pudo escuchar a Pellegrini decir, en tono distendido, »no sé si me equivoqué...«. Después de las risas, Abde añadió que »el jugar en el Villamarín, ahora en la Cartuja, me tiene enamorado«.

Hubo más. Cuando se le preguntó al extremo por la clave del éxito del Betis, Abde comentó que «trabajar día a día y hacer lo que nos diga el entrenador», a lo que Pellegrini contestó a continuación: «Yo lo digo, no siempre lo hacen..». «Se intenta, se intenta», añadió Abde.

Por último se le preguntó a Pellegrini qué piensa sobre el futbolista y entre risas señaló que «antes de conocer a Abde no tenía ninguna cana...Ahora tengo el pelo blanco..«. »Más allá de bromas, lo he hablado muchas veces con él, es un jugador que viene progresando muchísimo en su carrera. Ya tenía grandes condiciones, lo veíamos jugar en equipos contrarios. Todavía tiene mayor calidad para ser un jugador todavía más importante todavía«, comentó Pellegrini.

Para cerrar su rueda de prensa, Abde destacó del chileno que «es un entrenador que tiene mucha experiencia. Me ha ayudado un montón estos dos años que llevó aquí en el Betis. Me ha enseñado un montón de cosas. Le voy a estar agradecido de por vida«.