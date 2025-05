Betis - Chelsea: Colas de más de dos horas para comprar una entrada para ver la final de la Conference League en el Benito Villamarín

La UEFA ha aceptado la propuesta del Real Betis para poder colocar pantallas en el Benito Villamarín. Aquellos aficionados béticos que no puedan viajar a Polonia y pretendan disfrutar del partido acompañados de otros aficionados, ya pueden acceder a comprar las entradas necesarias para acceder al acto. Un cubo de 360º será lo que se coloque sobre el césped del Benito Villamarín para que todos los socios y aficionados del Real Betis que se den cita en Heliópolis puedan ver la final de la mejor manera posible.

Una medida de la que estaba muy pendiente el beticismo, que ha acudido de forma masiva a comprar entradas para este día de la final de la Conference League. La demanda es tal, que un gran número de aficionados han tenido que esperar más de dos horas para poder adquirir dichas entradas. En la hora en la que se está redactando esta información, hay un gran colapso en la página web oficial del Real Betis para poder hacerse con las entradas, a un precio de cinco euros sin contar los gastos de gestión.

El club ya ha confirmado que no se podrá acceder al estadio con el carnet de abonado ni el de 'Soy Bético', siendo únicamente posible la entrada a la venta para poder ir al Benito Villamarín. La compra de las mismas estará disponible hasta fin de existencias, aunque se prevé que se acabarán este mismo viernes. De no acabarse, el próximo día 26 a partir de las 10 horas se abrirá la posibilidad de que los no abonados que compren la entrada puedan acceder también a ver la final de Conference League ante el Chelsea.