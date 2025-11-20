Suscríbete a
Copa del Rey

El Ciutat de Valencia, sede definitiva del Torrent - Betis de la Copa

Las obras en el estadio de San Gregorio no llegarán a tiempo para el 3 de diciembre y el club valenciano encuentra una solución de urgencia a «una derrota emocional para toda la ciudad»

El Torrent agiliza las obras de su estadio para recibir al Betis en la Copa del Rey

El Torrent confirma el estadio en el que se enfrentará al Betis en la Copa

Panorámica del estadio Ciutat de Valencia, del Levante UD
Panorámica del estadio Ciutat de Valencia, del Levante UD Levante UD
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Prácticamente 24 horas después de que el Torrent CF comunicara oficialmente que el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Betis se iba a disputar en el estadio Municipal San Gregorio de la localidad torrentina, finalmente ... no será así y el duelo, previsto para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 21 horas, con la retransmisión en abierto a través de Teledeporte, se jugará en Valencia capital, en el estadio Ciutat de Valencia del Levante UD.

