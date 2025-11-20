El Ciutat de Valencia, sede definitiva del Torrent - Betis de la Copa

Prácticamente 24 horas después de que el Torrent CF comunicara oficialmente que el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Betis se iba a disputar en el estadio Municipal San Gregorio de la localidad torrentina, finalmente ... no será así y el duelo, previsto para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 21 horas, con la retransmisión en abierto a través de Teledeporte, se jugará en Valencia capital, en el estadio Ciutat de Valencia del Levante UD.

La decisión la ha tomado el Torrent CF porque definitivamente las obras de adecuación para poder acoger el partido de la Copa del Rey ante el Betis -y los restantes del campeonato de Segunda RFEF- no estarán terminadas a tiempo para la fecha del 3 de diciembre, tal y como ha hecho público el conjunto torrentino en un comunicado oficial dado a conocer a través de sus canales oficiales en la noche de este jueves.

«El Torrent Club de Fútbol informa a sus socios, abonados, aficionados y a toda la ciudadanía que el encuentro correspondiente a la Segunda Eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey, previsto para el Miércoles 3 de diciembre de 2025 frente al Real Betis Balompié, no podrá disputarse en la ciudad de Torrent debido a que las obras del Estadio Municipal de San Gregorio no estarán finalizadas a tiempo para la celebración del partido.

Esta noticia, comunicada oficialmente al club por parte del Ayuntamiento de Torrent, llega tan solo 48 horas después de la confirmación por parte del consistorio de que el encuentro podría celebrarse en San Gregorio, lo que supone un golpe especialmente duro para todos. Para el club, para nuestros jugadores, para nuestras familias y sobre todo, para una afición que llevaba años soñando con vivir un partido así en su propio estadio. Un encuentro histórico, el más importante en los 104 años de vida del Torrent CF, que merecía jugarse en nuestra casa y ante nuestro pueblo.

Durante las últimas horas, el club ha llevado a cabo gestiones intensas y urgentes, contactando con varios clubes de la ciudad de València con el objetivo de asegurar un estadio que permitiera acoger un evento de esta magnitud. Después de valorar todas las opciones disponibles y tras la reunión mantenida con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrent, confirmamos que:

El partido se disputará en el Estadio Ciutat de València, instalación que reúne todas las garantías necesarias para acoger un encuentro de esta dimensión y que permitirá a la afición del Torrent CF acompañar al equipo en una fecha tan señalada.

No poder vivir este partido en Torrent no es solo una contrariedad deportiva: es una derrota emocional para toda la ciudad. Para generaciones de aficionados que han crecido en las gradas de San Gregorio; para las más de 1.200 familias que forman nuestra cantera; para todos aquellos que han defendido este escudo dentro y fuera del campo.

La ilusión de ver San Gregorio vestido de gala, de escuchar el rugido de nuestro público en cada jugada, de vivir una noche histórica en nuestra casa… es algo que no podrá ser. Entendemos y compartimos el sentimiento de tristeza y desilusión que recorre hoy a toda la familia naranja.

Aun así, queremos dejar claro que este club, su gente y esta ciudad no se rinden.

Si no podemos jugar en Torrent, Torrent viajará con nosotros.

En breve se comunicará el procedimiento de venta de entradas, así como toda la información sobre accesos, sectores, movilidad y organización del encuentro en el Ciutat de València.

Sabemos que no es donde queríamos estar, pero estamos seguros de que, juntos, haremos que ese estadio sienta lo mismo que sentimos en San Gregorio«.