Cincuenta veces Altimira, el hombre de todas las convocatorias

El hambre de un campeón está forjado por estrellas, aunque las haya que brillan menos que otras. Los flashes se van directos a la calidad y al espectáculo al que nos tienen acostumbrados las botas de Isco, Lo Celso y Antony, o a los goleadores ... más destacados; ya se llamen Abde, Bakambu o Cucho Hernández, pero lo cierto es que este equipo netamente ganador está hecho por mucho más hierro que el de quienes agitan la varita de la imaginación, aunque éstos sean del todo diferenciales. Detrás de este crecimiento hay todo un proceso evolutivo en el que incluir a jugadores que son igual de esenciales, y así queda refrendado cada vez que Pellegrini se muestra soberano para alinearlos y éstos responden. Sucede algo así desde el inicio del curso en el centro del campo con Altimira, el gran comodín del Betis, dado que es el medio catalán el futbolista de la plantilla verdiblanca que más apariciones en partidos ha tenido durante toda la temporada contando las tres competiciones, por encima de otros nombres, contados en este caso, que sí han gozado de más minutos pero en un dato menor de presencias. Ningún miembro de la plantilla ha estado presente en más días oficiales, teniendo en cuenta que han sido la friolera de 55 los duelos firmados hasta la fecha por un Betis que se olvidó de la Copa del Rey por el Barcelona de Flick —campeón en la Cartuja— pero que mantiene intactos los sueños de alcanzar la Champions por la vía doméstica y levantar el primer título europeo de su historia el 28 de mayo en Breslavia ante el Chelsea. Sin ir más lejos, el Villarreal ha competido 37 encuentros, los de liga y la Copa, donde fue apeado por el Pontevedra en segunda ronda.

En dos torneos sigue vivo el conjunto bético, tan vivo que está cerca de lograr lo que muchos ni soñaban en septiembre. A falta de tres jornadas para que se eche el telón de LaLiga, empezando este mismo jueves en Vallecas, y esa aparcada final de la Conference, a cincuenta encuentros se ha puesto el cuentakilómetros de Altimira, unos números y una regularidad que ayudan a entender su contribución en la fragua de un Betis vertical y a colocarle el papel tan elemental que viene teniendo el barcelonés en la sala de máquinas, ya sea con el estadounidense Cardoso, con quien ha compartido la mayor parte de la campaña, o con el portugués Carvalho, como sucedió en la gran remontada de Cornellá, donde Altimira es de los más destacados salvaguardando la raya,siendo el complemento perfecto mientras el mejor nivel del luso aún está por llegar. Altimira ha potenciado a Cardoso y Cardoso ha sacado la mejor cara de Altimira optimizando ambos sus mejores versiones para lucimiento de un Betis que en la posición de seis ha mejorado notablemente y ello ha permitido luego que las transiciones del grupo sean más efectivas, la circulación más ágil y que llegue antes los balones bien a los costados, en el que suelen esperar Antony o Jesús Rodríguez, bien a la imaginación de otros hombres buenamente productivos en el interior como son Lo Celso o Isco.

Fue Altimira una apuesta de 2023 por parte de la dirección deportiva que por entonces capitaneaba Ramón Planes, que vio en el desarrollo de este joven criado canterano del Barcelona una apuesta de futuro para el Getafe antes de madurar en el Sabadell. Pagó por entonces el club azulón dos millones de euros y al Betis llegó primero en un rol muy secundario ante el protagonismo de otros hombres en la medular. Quiso premiar el crecimiento de Altimira el Betis en abril ampliando una campaña más a la que ya tenía firmada (2029), y subiendo no sólo su sueldo sino también su cláusula, que queda ahora en un intervalo no definido entre los 40 y 50 millones de euros. Con lo cual la apuesta a largo plazo está garantizada para el centrocampista catalán, que a diferencia de Cardoso, sí que tiene el porvenir asegurado en Heliópolis en un horizonte que podría dibujarse de Champions a futuro si es que el Betis logra desbancar al Villarreal. Una curiosidad: el primo de Sergi, Adrián; es lateral y milita en el Leganés, en cuyo estadio aterriza esta tarde el submarino amarillo (19.00).

Altimira decide en un lance del Betis - Osasuna del pasado domingo en el Villamarín EP

Por encima de todos en partidos y citaciones

En enero el Manchester City de Pep Guardiola tuvo a Altimira en la recámara dado el equilibrio y la intensidad en los duelos que define al de Cardedeu, que a las puertas del Rayo - Betis suma casi 3.000 minutos en total repartidos entre 30 citas de LaLiga (1.838'), con sólo cinco días sin tiempo (Alavés, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad y Valladolid), 16 envites procedentes de la Conference League (942') y los cuatro de Copa del Rey (182'). Anda en la cúspide a su vez de los futbolistas con mayor número de citaciones, puesto que la fiabilidad de Altimira le ha permitido no perderse ninguna, al igual que Adrián, yendo a las 55 en liza; y esos 50 partidos disputados en el caso del catalán. Sólo se le acercan en este punto Natan (48), Abde (45), Cardoso (43) y Llorente (42). Y cambia algo esa lista en términos de citaciones, con una tercera plaza que se reparten Natan y Perraud (53); siendo el último de ese top 5 para Ricardo (52). En lo referente a los minutos jugados, Natan (3.645'), Llorente (3.344') y Cardoso (3.123') se distribuyen el podio, quedando la cuarta plaza para Altimira (2.962').

Un elemento el del polivalente mediocampista que Pellegrini ha ido empleando para dosificar a otros compañeros en esa zona y darle ese paso determinante que él mismo se exigía hace cuestión de meses. Se le vio además una faceta goleadora en el duelo de ida de la ronda previa al play off de octavos a Altimira, anotando aquel gol que sirvió para vencer al KAA Gante (0-3) y encarar los octavos, donde aguardaba el Vitoria. A veces ha sido mayor su cuota de protagonismo en el campeonato doméstico que en el torneo continental, aunque la entrega del futbolista le ha permitido ser muy valioso también en este horizonte, al tiempo que queda el tramo más decisivo del año para los verdiblancos, a tenor de lo que se juega en estas dos visitas a Madrid ante Rayo y Atlético en un espacio de cuatro días y recibe al Valencia en el último partido del viejo Villamarín. No fue titular en Florencia pero sí empezó de inicio ante el Espanyol un Altimira que pese a la inmensa cantidad de minutos que acumula en la mochila todavía no ha visto cumplir su primer ciclo de amonestaciones, y anda apercibido de cara al choque del domingo en el Metropolitano. En esa misma tesitura andan Lo Celso y Bakambu, disponibles para Pellegrini tanto en LaLiga como en Europa; y Llorente y Marc Roca. Siguen siendo todos ellos ausencia por lesión para este inminente duelo liguero.