Suscríbete a
+Palmera

Las cifras del Betis para la Junta de Accionistas del 16 de diciembre

El club verdiblanco presentará un beneficio de 4,6 millones de euros tras acumular un volumen total de 244 millones de ingresos

El Betis estima en unos 160 millones de euros el coste de la obra del Benito Villamarín

Las cifras del Betis para la Junta de Accionistas del 16 de diciembre
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis convocó el viernes a sus accionistas para celebrar el 16 de diciembre la Junta General de accionistas, en la que el consejo, además de ratificar el nombramiento de Joaquín Sánchez como consejero o tratar el asunto de la obra del Benito Villamarín, ... también ofrecerá los habituales números económicos. Para el ejercicio 24-25, que será el que se presente en la cita, el club verdiblanco presentará un beneficio de 4,6 millones de euros después de impuestos, un indicativo del trabajo que vienen realizando los dirigentes para mejorar la economía de la entidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app