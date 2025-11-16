Las cifras del Betis para la Junta de Accionistas del 16 de diciembre

El Betis convocó el viernes a sus accionistas para celebrar el 16 de diciembre la Junta General de accionistas, en la que el consejo, además de ratificar el nombramiento de Joaquín Sánchez como consejero o tratar el asunto de la obra del Benito Villamarín, ... también ofrecerá los habituales números económicos. Para el ejercicio 24-25, que será el que se presente en la cita, el club verdiblanco presentará un beneficio de 4,6 millones de euros después de impuestos, un indicativo del trabajo que vienen realizando los dirigentes para mejorar la economía de la entidad.

En el informe de gestión, en su apartado económico, el club señala que en la temporada 24-25 se alcanzó una cifra de negocio de 151 millones de euros, mejorando los 139 de la anterior, después de que se obtuvieran mayores ingresos en casi todas las partidas que la componen. Respecto al volumen total de ingresos, ascendieron a 244 millones de euros frente a los 233 de la anterior.

Dentro de esa mejora de los ingresos destacan la partida de competiciones europeas, que pasa de 15,8 en la 23-24 a los 20,7 de la 24-25, gracias a la disputa de la final de la Conference League; también mejoran significativamente los ingresos por comercialización y publicidad, que pasan de 29,8 millones a 37,3. Ligeras subidas presentan los ingresos por competiciones nacionales -de 4,1 a 5,9-, los de abonados y socios -de 20,6 a 21,6-, mientras que descienden los ingresos por retransmisión que pasan de 68,1 en la 23-24 a los 64,9 de la 24-25.

También existe una gran mejora en la partida de otros resultados, que según se refiere en el apartado 15.8 de las cuentas, apuntan los ingresos excepcionales, que son aquellos que se corresponden principalmente con traspasos de derechos federativos de jugadores de la cantera y que se elevan a 36,9 millones de euros frente a los -2,2 del año anterior.

Con estos datos económicos, el ejercicio acaba con el superávit mencionado de 4,6 millones de euros frente a los 0,32 del año anterior, con lo que se logra continuar en la senda de beneficios. Además, el club verdiblanco destaca que se consigue cumpliendo la política de contención del gasto en la plantilla deportiva, que se reduce de los 87,2 millones de la 23-24 a los 85,4 de la 24-25.

Pese a todo, y como recogen tanto los auditores como las propias cuentas, el Betis presenta aún a 30 de junio de 2025 un patrimonio neto negativo de 39,8 millones de euros -39,4 en 2024-, como consecuencia de las pérdidas en ejercicios anteriores, aunque gracias al préstamo participativo del que dispone la entidad cifrado en 70.8 millones de euros -el de CVC a través de LaLiga-, el patrimonio neto a efectos mercantiles tendría un importe positivo de 30,9 millones de euros, con lo que no se encuentra en ninguno de los supuestos de restablecimiento obligatorio de la situación patrimonial.

Además, el Betis, como recogen los auditores, «ha formalizado diferentes operaciones financieras que aseguran la tesorería necesaria para el desarrollo de las operaciones y continúa realizando las gestiones necesarias para mejorar sus resultados futuros, incluyendo la venta de jugadores y la contención salarial, así como la obtención de nuevas vías de liquidez adicional por la apertura de nuevas líneas de financiación y la apertura de nuevos negocios que generen ingresos y caja».