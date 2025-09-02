Cifra histórica de asistencia en un partido del Betis como local en LaLiga

En una tarde donde las altas temperaturas se hacían notar en La Cartuja, el Real Betis batió un nuevo récord en su segundo partido como local en la que será su casa durante al menos las dos próximas temporadas. El choque entre Real Betis y Athletic Club superó el número de asistentes del club verdiblanco jugando como local en un partido de liga con 65.222 espectadores, que hasta ahora, lo ostentaba el derbi del curso pasado disputado el pasado 30 de marzo en el Benito Villamarín con 58.538.

Además de batir el récord liguero, también incrementó la mejor asistencia de su historia jugando como local en cualquier competición, dejando en segundo lugar el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de 2022 ante el Rayo Vallecano, en el que acudieron 59.916 aficionados.

En el estreno del Betis como local en el Estadio de La Cartuja frente al Deportivo Alavés el pasado 22 de agosto, se registró una entrada de 54.646 espectadores. A pesar de que el resultado no será de buen recuerdo para los béticos, sí que lo será por batir todos los récords de asistencia que tenían hasta el momento.