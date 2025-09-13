Chimy Ávila rechaza a Pumas y se queda con Catar como única opción para salir del Betis

Chimy Ávila tiene más opciones de permanecer en la plantilla del Betis al menos hasta enero. El atacante argentino no firmará por el Pumas mexicano y sólo tiene porr delante la opción de recalar en Catar para dejar de pertenecer ... al equipo de Manuel Pellegrini.

El mercado de fichajes mexicano cerró a las 5 horas de este sábado sin que Chimy Ávila aceptara la propuesta de Pumas. El Betis sí había dado el visto bueno a la oferta del equipo azteca, pero ni el futbolista ni su agente vieron con buenos ojos la opción de cambiar de aires en este sentido.

En el Betis estaban convencidos de que era una operación beneficiosa para todas las partes, pero finalmente no se cerró el acuerdo pese a que había entendimiento entre los clubes. Ahora, a Chimy Ávila sólo le queda la opcióon de marcharse al fútbol catarí para dejar la plantilla bética. El mercado sigue abierto en el país de Oriente Medio y no echará el telón hasta el próximo 15 de septiembre. Hay algún equipo que ha mostrado un tibio interés en el futbolista, pero no se vislumbra como una gran opción para que se aclare el futuro dle futbolista.

Chimy Ávila, de 31 años, llegó al Betis durante el mercado de fichajes de enero de 2024 y ha participado desde entonces en 41 encuentros con el cuadro verdiblancos en los que ha anotado cinco goles. Durante la presente temporada ha participado, saliendo como suplente siempre, en tres de las cuatro jornadas ligueras.