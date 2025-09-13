Suscríbete a
Chimy Ávila rechaza a Pumas y se queda con Catar como única opción para salir del Betis

Ni el futbolista ni su agente vieron con buenos ojos la propuesta económica del cuadro mexicano pese a que en el Betis estaban convencidos de que era una buena opción

Betis y Pumas tratan de desbloquear las reticencias de Chimy

Chimy Ávila, tras el Elche-Bets de la primera jornada
Chimy Ávila, tras el Elche-Bets de la primera jornada LaLiga
Mateo González

Chimy Ávila tiene más opciones de permanecer en la plantilla del Betis al menos hasta enero. El atacante argentino no firmará por el Pumas mexicano y sólo tiene porr delante la opción de recalar en Catar para dejar de pertenecer ... al equipo de Manuel Pellegrini.

