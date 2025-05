Chimy Ávila, objetivo final de la Conference

Chimy Ávila quiere estar con el Real Betis en la final de la Conference League. No en la grada ni en el palco, sino en la convocatoria de Manuel Pellegrini. Quiere pisar césped el argentino, que trabaja en la ciudad deportiva para ... poder acortar los plazos de la lesión de grado 2 del bíceps femoral distal en su muslo derecho y estar disponible para viajar a Breslavia como uno más del equipo. Su dinámica diaria está enfocada en ese partido. Quedan tres para que concluya LaLiga, ante Rayo, Atlético y Valencia, y aspira a poder estar en la lista para el último en el Villamarín pero su meta se sitúa en el duelo ante el Chelsea.

Lleva sin estar Chimy Ávila con el equipo desde que se lesionara en un entrenamiento tras la ida ante el Jagiellonia. Se ha perdido los duelos contra Villarreal, Jagiellonia, Girona, Valladolid, Fiorentina, Espanyol, Fiorentina y Osasuna. Este curso ha participado en 32 encuentros anotando cuatro goles y dando dos asistencias.

Su concurso ha sido irregular por las lesiones y por la gran competencia del equipo en las posiciones que él ocupa en el ataque, tanto en la banda izquierda con Jesús Rodríguez y Abde, como en la punta del ataque, con Cucho Hernández y Bakambu, aunque en este último puesto puede ser relevante su recuperación para la final. Pellegrini ha tirado más de Pablo García en este tiempo ante la baja del argentino ex de Osasuna. La aportación anímica de Chimy también puede ser importante para un partido así dado que con su carácter y experiencia es el argentino uno de los futbolistas que transmite más a sus compañeros dentro y fuera de la cancha.

Y es que Chimy Ávila es el único reemplazo natural de la primera plantilla disponible de cara a la final como nueve para el titular indiscutible Bakambu dado que Cucho no está inscrito en la Conference. El argentino ha sido empleado en ese puesto en varias ocasiones y es el único de los lesionados de la plantilla que tiene opciones de llegar, dado que Llorente, Marc Roca y Bellerín no estarán disponibles. Su trabajo físico está siendo encomiable dado que si llega a ser convocado tendrá pocas opciones de saltar al césped pero el argentino quiere estar bien y con sus compañeros como uno más en un día tan especial dado que en su palmarés no tiene ningún título y quiere estrenarlo esta campaña.

«Está recuperándose. Tiene que hacerse exámenes médicos para saber más o menos en qué evolución va y poder exigirle al cien por cien antes de poder estar en una convocatoria. Veremos la próxima semana o al principio de la otra cómo se encuentra, pero aún no podemos dar una fecha», señalaba el propio Pellegrini hace unos días apuntando a estas fechas tras el duelo ante Osasuna. Ahora viene la cuenta atrás para Chimy, que quiere recuperar su sitio en el equipo.