Chimy, ausencia en una convocatoria del Betis con Deossa, Amrabat y Lo Celso

Ya se conoce la convocatoria del Betis para el partido de este domingo ante el Mallorca en el estadio de la Cartuja. Además de Isco, que sigue en el proceso de recuperación de su lesión, el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, no ... puede contar en esta ocasión con Chimy y Junior, ambos con problemas físicos.

El delantero, que fue titular en el partido de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río, «tuvo un problema estomacal, no ha podido entrenar hoy», tal y como recordaba el técnico chileno en la rueda de prensa ofrecida este sábado. En cuanto al estado de Junior, Pellegrini ha comentado que «es difícil saber si va a estar inmediatamente después del parón, depende de cómo vaya evolucionando porque tiene una lesión muscular y eso se demora más o menos días de acuerdo a cómo vaya evolucionando».

Los que sí están entre los conmvocados son Amrabat, Deossa y Lo Celso, que no estuvieron en el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Los 23 futbolistas del Betis convocados para el encuentro ante el Mallorca son Valles, Pau López, Adrián, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Abde, Bakambu, Ricardo, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Aitor, Ángel Ortiz y Pablo García.