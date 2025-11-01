Suscríbete a
Chimy, ausencia en una convocatoria del Betis con Deossa, Amrabat y Lo Celso

Un problema estomacal ha impedido al delantero entrenarse este sábado

Pellegrini habla de ganar «urgentemente» para seguir en posiciones europeas

Varios futbolistas del Betis, en el entrenamiento de este sábado
Juan Arbide

Ya se conoce la convocatoria del Betis para el partido de este domingo ante el Mallorca en el estadio de la Cartuja. Además de Isco, que sigue en el proceso de recuperación de su lesión, el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, no ... puede contar en esta ocasión con Chimy y Junior, ambos con problemas físicos.

