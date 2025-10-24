En Chile insisten en la opción de Pellegrini: «Si me dicen el nombre de Manuel, bienvenido mañana»

En Chile sueñan con la posibilidad de contar con Manuel Pellegrini como seleccionador. Con contrato en vigor con el Betis hasta junio de 2026 y una negociación para renovarlo aún abierta, los dirigentes del fútbol chileno no esconden su deseo de poder contar con ... el Ingeniero. Si hace unos días fue Felipe Correa, el gerente de selecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), este viernes ha sido el propio presidente, Pablo Milad, quien se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el actual entrenador verdiblanco dirigiera a La Roja.

«Si me dicen el nombre de Manuel, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección», aseguró el máximo dirigente de la ANFP en unas declaraciones que recoge La Tercera de Chile, el mismo diario que hace unos días apuntó que, además del combinado chileno, equipos de Qatar y de la MLS también están interesados en Pellegrini.

«Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir», añadió Milad sobre el futuro de Pellegrini, dejando entrever que al técnico chileno le gustaría seguir en el Betis si se dan las condiciones adecuadas para todas las partes.

Las declaraciones de Milad vienen a cerrar el círculo, después de que Correa ya expresa ese pensamiento de la ANFP. «De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia», señaló el gerente de selecciones a principios de semana.

La hoja de ruta del Betis

En el Betis, mientras tanto, se mantiene la calma, con una hoja de ruta marcada por los dirigentes, quienes, tras no llegar a un acuerdo en verano, esperan al momento adecuado para volver a sentarse con el chileno, pese a que éste apremió a cerrar este asunto. «Sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos del trabajo que viene realizando y cuando tengamos novedades, pues se os informará. Ya me habéis hecho tantas preguntas sobre lo mismo y voy a seguir diciendo lo mismo cuando tengamos una novedad sobre el asunto, seréis los primeros en saberlo», señaló el presidente bético, Ángel Haro, el pasado miércoles, antes de poner rumbo hacia tierras belgas.