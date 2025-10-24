Suscríbete a
+Palmera

En Chile insisten en la opción de Pellegrini: «Si me dicen el nombre de Manuel, bienvenido mañana»

Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, expresa su deseo de contar con el técnico verdiblanco

Simeone ensaya en el entrenamiento el once que podría sacar ante el Betis

Manuel Pellegrini, en el partido ante el Genk
Manuel Pellegrini, en el partido ante el Genk EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Chile sueñan con la posibilidad de contar con Manuel Pellegrini como seleccionador. Con contrato en vigor con el Betis hasta junio de 2026 y una negociación para renovarlo aún abierta, los dirigentes del fútbol chileno no esconden su deseo de poder contar con ... el Ingeniero. Si hace unos días fue Felipe Correa, el gerente de selecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), este viernes ha sido el propio presidente, Pablo Milad, quien se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el actual entrenador verdiblanco dirigiera a La Roja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app