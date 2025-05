Chelsea FC: El coleccionista de cromos más voraz

El 30 de mayo de 2022, hace prácticamente tres años, el Chelsea cambiaba de manos. Roman Abramovich, uno de los primeros magnates que se metieron en el mundo del fútbol y regaron de dinero propio el mercado de fichajes, terminaba su idilio ... con el club del Sur de Londres después de demasiadas decepciones, aunque también algunos títulos de verdadera importancia, como la Champions. Cansado de ese negocio, el magnate estadounidense Todd Boehly era quien se hacía con la propiedad del Chelsea para darle un nuevo impulso dentro de un Premier donde no faltan los magnates y esos clubes regados de dinero cuyo principal problema no es de donde sacar esas sumas de libras, sino cómo justificar los ingresos para poderosas inversiones.

Boehly tiene una fortuna valorada en 4.200 millones de euros y lidera un amplio consorcio que comprende desde Los Ángeles Dodgers (copropietario) hasta los Lakers. Pese a todo, sigue siendo muy criticado entre sis aficionados por no haber conseguido un equipo potente pese a la inversión, que ya ha superado los 1.000 millones en estos tres años al frente de la entidad. Por Moisés Caicedo, centrocampista ecuatoriano, abonó una cifra pocas veces vista: más de 130 millones. Un poco menos por su compañero en la medular, Enzo Fernández. Y otros esfuerzos disparatados en lo económico en futbolistas como Fofana, que no ha ofrecido el rendimiento esperado. Tiene la posibilidad de levantar un título menor para un Chelsea que sigue coleccionando cromos como si no costase ficharlos.

Cole Palmer: Una estrella que sólo necesitaba cariño

No es ni de cerca una de esas inversiones locas que acomete el Chelsea con excesiva facilidad. El mediapunta inglés no tenía las oportunidades que creía merecer en el Manchester City y optó por buscar cariño en otro club grande, pero que estuviese sin estrella. Se presentó la oportunidad del conjunto blue, quien había dejado marchar a Mason Mount rumbo al United. Necesitaba otro jugón y acertó de pleno con esos 42,5 millones de libras abonados al City. Regates, disparos imposibles y una clase en la conducción como pocos jugadores en la prolífica cantera del fútbol inglés. Ya se ha asentado en la selección de su país como una de sus estrellas y será una de las principales amenazas para el Betis en las transiciones. Ve el fútbol como pocos y su facilidad para el gol es pasmosa.

Cole Palmer hace un gesto de aprobación durante el Nottingham Forest-Chelsea de ayer Reuters

Cucurella: El crecimiento del tapado nacional

Marc Cucurella dio la asistencia de gol a Oyarzabal para ganar la final de la Eurocopa el pasado verano. El lateral catalán fue una de las sorpresas en la lista y el mejor lateral izquierdo de la Eurocopa. En su momento, tras salir del Getafe y hacer sus primeros pinitos en la Premier con el Brighton, el Chelsea decidió poner encima de la mesa más de 65 millones para llevarse al jugador español. En la parcela defensiva ha invertido el conjunto de Londres ingentes cantidades para formar una línea que no termina de asentarse del todo. El rendimiento de Cucurella en Inglaterra había sorprendido a todos desde su aterrizaje, con esa facilidad para ganar duelos y plantarse en el área rival. De todos modos, se trata de un futbolista un tanto irregular, que se va de los partidos, aunque siempre con ese gen competitivo aprendido en España y que le otorga su privilegiado físico. Tendrá que bailar agarrado con el brasileño Antony. Un duelo que puede marcar el desarrollo de la final de Breslavia.

Marc Cucurella, a su llegada ayer al City Ground de Nottingham Reuters

Enzo Fernández: El Chelsea se lo quitó al Real Madrid

Enzo Fernández se dio a conocer al mundo con algunos golazos con el Benfica. Después llegaría ese Mundial de Qatar donde continuaría marcando y deslumbrando con su temple, llegada al área y energía. Estaba en la agenda de todos los grandes clubes del mundo, entre ellos un Real Madrid que debía comenzar la transición de su centro del campo. Hasta que apareció el Chelsea con más de 100 millones más variables, llevando el fichaje a unos 120. Una auténtica barbaridad. Una suma muy por encima de lo que dictaba el mercado por un centrocampista. Pero así es el club londinense. Y ahora tiene a una de las figuras más deslumbrantes en su posición.

Enzo Fernández celebra ayer en Nottingham el pase del Chelsea a la Champions League Reuters

Nico Jackson: Una conocida apuesta por el gol

En la delantera del Chelsea es donde no ha encontrado su magnate la fórmula para firmar una gran estrella. Ha intentado incorporaciones de peso, pero sigue sin contar con esa figura que en su día fue Drogba. Para tapar sus carencias sí que ha apostado por jóvenes valores al alza como Nico Jackson. Pagó 35 millones al Villarreal por el senegalés, quien se ha asentado en la delantera de un club estructurado para ganarlo todo.

Nico Jackson, delantero del Chelsea Chelsea FC

Moisés Caicedo: El fichaje más caro de la historia 'blue'

133 millones abonó el Chelsea por una de las perlas de la Premier. El mediocentro ecuatoriano creció una inmensidad en el Brighton con De Zerbi, aunque la cantidad pagada por un mediocentro de ida y vuelta, al estilo Essien, superaba todas las valoraciones posibles del mercado. Se trata del fichaje más caro de la historia del Chelsea, que ya es decir, con lo invertido en los últimos 20 años. Caicedo, una estrella por traspaso y en rendimiento.

Moisés Caicedo, en un partido con el Chelsea Chelsea FC

Pedro Neto: Otro pelotazo de Jorge Mendes

El Chelsea abonó en el pasado mercado veraniego 63 millones por el extremo portugués. Otro de esos futbolistas que llevó al WolverhamptonJorge Mendes, el agente más reconocible del panorama mundial, y que tiene en su estrecha colaboración con este club inglés un trampolín para esas perlas portuguesas que no dan el salto a un grande en un primer momento y se foguean al calor de buenos compañeros y mejores adversarios para alcanzar un nivel superlativo. En su primera temporada suma seis goles y ocho asistencias, en más de 40 presencias. Se ha ganado la confianza de Enzo Maresca por su facilidad para el desborde e ir siempre mirando hacia la portería. Portugal siempre ha tenido una gran cantera de extremos encaradores y con buen disparo. Buen regate y mejor disparo. El Betis deberá atar en corto a un jugador que puede decidir una final en una sola jugada.

Pedro Neto, en el calentamiento previo al Nottingham Forest - Chelsea de ayer Reuters

Reece James: El canterano que se convirtió en capitán

Uno de los pocos supervivientes de la última Champions, el lateral inglés, que pronto alcanzará los 200 partidos oficiales defendiendo la elástica blue, quiere levantar un nuevo título para el club en el que se formó desde niño y hacerlo con el brazalete de capitán a sus 25 años. James ha tenido una participación residual durante el curso en la Conference, donde su entrenador ha utilizado el plan B en la mayoría de los partidos y eliminatorias. Malo Gusto, lateral francés, ha sido quien ocupó su plaza y deberá ser Maresca quien decida la titularidad del lateral derecho entre ambos. Reece James al menos tiene la tranquilidad de ser uno de los pocos del vestuario que, aparte de no haber costado un solo euro a las arcas del club, siente como pocos lo que es el Chelsea y los éxitos obtenidos en el pasado. Todos esos títulos de la época de Mourinho y posteriores. El capitán del Chelsea espera una final europea con el brazalete ya colocado.

Reece James celebra el pase a la Champions League del Chelsea Reuters

Jorgensen: El portero europeo con acento español

Filip Jorgensen será el portero del Chelsea en la final de la Conference ante el Betis Chelsea FC

Filip Jorgensen comenzó su andadura en el fútbol con 12 y en España. Se unió como infantil al Penya Arrabal, equipo conocido en Palma, para pasar posteriormente a las categorías inferiores del Mallorca. Con 15 años dio el salto al Villarreal, donde su carrera no dejó de crecer hasta debutar con el primer equipo y convertirse en una pieza apetecible para el mercado. Fue el insaciable Chelsea quien se lanzó a por él, teniendo a un español como Robert Sánchez de titular, y pagó cerca de 25 millones. Otro negocio redondo para el conjunto castellonense y una perla para la portería inglesa. El meta danés ha sido titular durante toda la competición y se espera que Maresca mantenga su condición de titular. Portero típico escandinavo, de buena talla, salida por alto y algo menos de reflejos. Conoce perfectamente el fútbol español y al Betis. Algo tiene ganado.