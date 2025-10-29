La Champions, el escalón que se le resiste al Betis

Después de perder con el Atlético, al Betis se le abre un momento de reflexión. ¿Está hecho este equipo para considerar que entrar en Champions es un objetivo? Los datos señalan que no. Los verdiblancos están sextos con 16 puntos en diez jornadas, lo ... que determina una proyección de 60 al término del campeonato. Ha caído ante rivales directos en esta lucha como Atlético y Athletic y empató en el feudo del Villarreal. Ante todos ellos tuvo que luchar con desventajas de dos goles en algún momento del encuentro. Aún no ha jugado con ninguno de los dos primeros (Real Madrid y Barcelona). El presupuesto bético y su límite de gasto en plantilla han crecido de forma notable pero sigue por debajo de sus rivales, dado que es el séptimo en Primera. Continúa con un técnico como Manuel Pellegrini que garantiza regularidad en las clasificaciones europeas desde su aterrizaje en 2020, pero ¿tiene techo el equipo? La aspiración está marcada este curso para hacer lo que en su momento lograron Sevilla, Real Sociedad, Girona, Athletic o Villarreal. Luchar hasta el final por el cuarto o quinto puesto y tratar de aprovechar si alguno de los rivales directos flaquea en el tramo decisivo. Subir ese escalón es el gran reto del club en este tiempo.

No han escondido en el Betis que el sueño podía convertirse en objetivo tras constatar que la apuesta millonaria por mejorar la plantilla estaba teniendo rendimiento sobre el campo con el buen inicio de curso. «Lo suyo sería llegar el cuarto a final de temporada. Vamos a pelear por Europa y, por qué no, por ese sueño de la Champions. Lo pelearemos y ya en el mes de mayo vemos si hasta dónde llegamos. Equipo para competir hay», decía recientemente Ramón Alarcón, CEO verdiblanco. Entre los jugadores también se deja claro que se pretende hacer algo importante en esta 2025-26. No todo es LaLiga, porque también está el camino de la Europa League y el que ahora arranca en la Copa del Rey. Con ellos habrá que contar para hacer la evaluación final de la temporada pero la base siempre está en la competición de la regularidad y dar el paso a la Champions puede cambiar el presente y el futuro de la entidad en términos económicos y, obviamente, deportivos.

El Betis ha dispuesto este verano de 125 millones de límite de gasto en plantilla, una cifra récord para los verdiblancos pero aún insuficiente como para plantearse que la Champions sea una obligación. Es el séptimo, con menos de la mitad del Atlético (327) y lejos del Villarreal (173). Sí está más próximo a la Real Sociedad (128) y Athletic (126). El grupo a disposición de Pellegrini ha mejorado en su profundidad a falta de la recuperación de Isco, al que siempre se le echa de menos, pero se detectan carencias a subsanar como el nivel del lateral izquierdo y una alternativa en la punta del ataque al nivel de Cucho Hernández pero de diferente perfil.

No hay que olvidar que con Pellegrini el Betis se ha acostumbrado a entrar en Europa con una regularidad histórica que no ha de menospreciarse por convertirse en habitual en este tiempo. El chileno garantiza puestos entre el quinto y el séptimo, con puntuaciones entre los 57 de la 23-24 y los 65 de la 21-22, con Europa asegurada, pero sólo un año estuvo relativamente cerca de las posiciones de Champions. En la 21-22 se quedó a cinco del cuarto. En el resto superó los diez puntos de diferencia: con 61 estuvo a 16 en la 20-21, con 60 estuvo a once en la 22-23, con 57 acabó a 19 en la 23-24 y con 60 se quedó a diez en la 24-25. Ahora anda a sólo tres después de perder con el Atlético pero su proyección actual indica que el curso lo completaría con 60 puntos, con lo que repetiría lo hecho en años anteriores y seguramente no le daría para luchar con argumentos en las jornadas finales por entrar en la mayor competición continental.

Es ese uno de los puntos que desde el club se le pide a Pellegrini que tenga en cuenta dado que en campañas anteriores sí ha habido conjuntos del nivel de los verdiblancos que han completado temporadas sensacionales llegando a esa zona, como sucedió con el Girona en la 23-24, la Real Sociedad en la 22-23 o el Athletic en la 24-25. Está por ver si este año el quinto puesto da acceso a Champions pero lo que se pretende es que esta regularidad bética con Pellegrini haya consolidado los cimientos del suelo verdiblanco no fuera de Europa y que la evolución llame a aspirar por subir ese escalón que tanto está costando y que requiere un esfuerzo mayor.

El techo de Pellegrini y del Betis

Con Pellegrini el Betis ha batido prácticamente todos sus registros históricos y no cabe duda de que es el mejor entrenador que jamás tuvo el conjunto verdiblanco pero en este tiempo la zona Champions se le ha resistido de forma recurrente. En los datos gruesos hay que recordar que de las 200 jornadas que el Betis ha vivido con el chileno en Primera, sólo en 25 ha estado entre los cuatro primeros. En la 20-21 en una ocasión (jornada segunda), doce en la 21-22 (jornadas décima, undécima y desde la decimoséptima a la vigesimoséptima), once en la 22-23 (las siete primeras más la novena, duodécima, decimotercera y decimosexta), ninguna en las campañas 23-24 y 24-25 y en una en la actual (jornada octava). Un dato relevante es que en este tiempo la jornada más avanzada en la que ha estado en esa zona privilegiada fue la 27ª en la 21-22, tope que alcanzó antes de centrarse en la final de Copa, que le restó fuerza en LaLiga.

Marc Roca protesta una acción durante el Betis - Atlético manuel gómez

De esta forma no se le puede exigir al Betis estar en Champions porque la historia así lo indica pero sí al menos luchar hasta el final dando ese paso que se le resiste en la mejor época que ha vivido. En la 2004-05 acabó cuarto y ganó la Copa garantizándose su primera y única presencia hasta ahora en esta competición. En su trayectoria global también se indica que es un puesto no habitual, dado que fue una vez campeón (34-35), nunca segundo, dos veces tercero (63-64 y 94-95) y tres veces cuarto (33-34, 96-97 y 04-05). A Pellegrini se le pide que consiga darle ese punto más al equipo y presumiendo sus incuestionables habilidades para sacarle mayor rendimento a los equipos que maneja para romper el techo que aún no ha podido romper, ese escalón que el club quiere subir pero que viendo lo sucedido ante Atlético o Athletic se resiste y será empresa difícil en una temporada que aún no lo ha dicho todo.

Este asunto es uno de los temas que se tienen en cuenta en el marco de la renovación del contrato de Pellegrini, que finaliza el próximo 30 de junio. En el club verdiblanco ven que es el momento de elevar la apuesta para tratar de ir a Champions y consolidar así la evolución de la entidad en todos los parámetros posibles aprovechando un momento histórico en lo deportivo en el que confluyen en la plantilla jugadores del nivel de Isco, Lo Celso o Antony y que están dirigidos por el mejor técnico que jamás tuvo el equipo. Con esos mimbres se pretende dar ese salto que es complejo. El mercado de invierno también servirá para aumentar la apuesta en esta línea pero se demanda que el equipo sea incluso más fiable en estas alturas dado que para conseguir estar entre los cuatro mejores no se puede permitir dejar escapar puntos de esta forma contra rivales que pretende que sean directos.