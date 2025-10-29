La Champions, el escalón que se le resiste al Betis

Suscríbete a
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
La derrota en casa ante el Atlético replantea el techo competitivo de los de Pellegrini, que en 200 jornadas con el chileno sólo han estado 25 entre los cuatro primeros

Con el séptimo límite salarial de Primera los verdiblancos aspiran a competir hasta el final para dar ese salto que sí dieron en esta etapa Girona, Athletic, Villarreal, Real Sociedad o Sevilla

Pellegrini, durante el Betis - Atlético
Mateo González

Después de perder con el Atlético, al Betis se le abre un momento de reflexión. ¿Está hecho este equipo para considerar que entrar en Champions es un objetivo? Los datos señalan que no. Los verdiblancos están sextos con 16 puntos en diez jornadas, lo ... que determina una proyección de 60 al término del campeonato. Ha caído ante rivales directos en esta lucha como Atlético y Athletic y empató en el feudo del Villarreal. Ante todos ellos tuvo que luchar con desventajas de dos goles en algún momento del encuentro. Aún no ha jugado con ninguno de los dos primeros (Real Madrid y Barcelona). El presupuesto bético y su límite de gasto en plantilla han crecido de forma notable pero sigue por debajo de sus rivales, dado que es el séptimo en Primera. Continúa con un técnico como Manuel Pellegrini que garantiza regularidad en las clasificaciones europeas desde su aterrizaje en 2020, pero ¿tiene techo el equipo? La aspiración está marcada este curso para hacer lo que en su momento lograron Sevilla, Real Sociedad, Girona, Athletic o Villarreal. Luchar hasta el final por el cuarto o quinto puesto y tratar de aprovechar si alguno de los rivales directos flaquea en el tramo decisivo. Subir ese escalón es el gran reto del club en este tiempo.

