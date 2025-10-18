La Cerámica, escenario donde reina la igualdad entre Villarreal y Betis

El Real Betis se fue al parón de selecciones de octubre con los deberes hechos. Tres victorias seguidas ante Real Sociedad, Osasuna y Espanyol colocaron al conjunto de Manuel Pellegrini en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria. Ahora, la entidad bética afronta siete partidos oficiales en 22 días ... . El primero de ellos, este sábado ante el Villarreal, en un enfrentamiento por los puestos de Champions League.

El estadio de La Cerámica (antiguo El Madrigal) ha presenciado este encuentro en 21 ocasiones en Primera División. Este choque, marcado por la igualdad entre ambos equipos, cuenta con un balance de nueve victorias para el Villarreal, siete para el Real Betis y cinco empates. De hecho, las últimas tres victorias han llegado de la mano de Manuel Pellegrini, que completa el balance de sus cinco visitas a su exequipo como técnico del Real Betis con un empate y otra derrota.

En el pasado curso, el equipo verdiblanco logró llevarse tres puntos de mucho mérito del estadio La Cerámica. Un gol de Vitor Roque en el minuto 32 adelantó a los verdiblancos en la primera mitad, y dos minutos más tarde, una expulsión polémica del Chimy Ávila hizo que el partido se pusiera cuesta arriba. Sin embargo, un golazo de falta directa de Lo Celso en el inicio de la segunda parte y una gran puesta en escena defensiva del Betis, dejaron sin efecto el tanto de Álex Baena.

El conjunto de Marcelino, que suma 16 puntos en su casillero, es el equipo con mejores números como local en la presente campaña. En los cuatro encuentros disputados en La Cerámica, el submarino amarillo ha conseguido hacer pleno de victorias, con diez goles a favor y sólo uno en contra.

Por otro lado, el Real Betis ha sacado seis puntos en sus cuatro desplazamientos ligueros. Su victoria ante el Espanyol y los tres empates ante Elche, Celta y Levante, le permiten ser el único equipo de la liga que aún no ha perdido fuera de casa.

Este sábado a partir de las 18:30 horas, Villarreal y Betis se medirán las caras a sabiendas de que el equipo que se lleve los tres puntos al zurrón, se garantiza la tercera posición tras el término de la novena jornada de liga.