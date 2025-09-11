Lo Celso, Llorente y Pablo García, novedades en un entrenamiento del Betis sin Bartra

El regreso de los internacionales fue la gran noticia en el entrenamiento del Betis, con Lo Celso y Pablo García comenzando la sesión junto a sus compañeros, mientras que Junior Firpo y Ángel Ortiz se marchaban al gimnasio junto a Marc Bartra, que tampoco se ejercitó este jueves con el resto del equipo. Sí estuvo presente Diego Llorente, tras el reparto de cargas del día anterior, con lo que estará disponible para jugar ante el Levante si Manuel Pellegrini lo estima conveniente.

Bajo la mirada de Isco Alarcón, quien en muletas visitó a sus compañeros, la plantilla verdiblanca sumó una jornada más de preparación con una nutrida representación de canteranos. A los habituales Dani Pérez o Iván Corralejo se sumaron otros como Bladi, Félix Garreta, Carlos de Roa, Mario Navarro, Marcos Mora o José Antonio Morante. Las lesiones de Ricardo Rodríguez, que volvió con problemas musculares de Suiza, y Aitor Ruibal provocan que Pellegrini pase revista a los jóvenes por si tuviera que contar con alguno de ellos para suplir estas ausencias.

También sumaron un entrenamiento más con el equipo Marc Roca y Nelson Deossa, quienes ya entraron en la convocatoria para el último partido liguero, y Ez Abde, que ha vuelto esta semana a las sesiones con el grupo tras la positiva evolución de esa dolencia en el tobillo izquierdo que lo tiene fuera del equipo desde el mes de mayo.