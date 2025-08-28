Lo Celso, en la lista definitiva de Scaloni para los partidos de Argentina contra Venezuela y Ecuador

Giovani Lo Celso ha entrado definitivamente en la lista de 29 jugadores convocados por Lionel Scaloni para los encuentros que Argentina disputará en la próxima fecha FIFA del mes de septiembre, frente a Venezuela y Ecuador correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. Así las cosas, el '20' del Real Betis, cuando pase el duelo liguero del domingo ante el Athletic Club, correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga 25-26, se marchará para ponerse a disposición de su seleccionador.

En concreto, Argentina recibirá a Venezuela en el Más Monumental de Buenos Aires (estadio de River Plate) el próximo viernes 5 de septiembre, a partir de la 1.30 de la madrugada (hora española), y visitará a Ecuador el día 10 del citado mes desde la 1 de la madrugada (hora penínsular). Hay que recordar que la 'Albiceleste' ya está clasificada para la cita mundialista del próximo verano, que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

Nada más finalizar su convocatoria con Argentina, Lo Celso pondrá rumbo a Sevilla para ponerse lo antes posible a las órdenes de Manuel Pellegrini de cara al duelo de la cuarta jornada del campeonato liguero español ante el Levante en el Ciutat de Valencia, a partir de las 16.15 horas.

