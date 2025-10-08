Lo Celso, el jugador que más faltas recibe de LaLiga

El Real Betis ha vuelto a los entrenamientos tras la victoria ante el Espanyol. Debido al parón de selecciones, hay nueve futbolistas de la plantilla que han estado ausentes en la primera sesión de la semana del conjunto bético. Bakambu, Junior, Ricardo, Cucho, ... Amrabat, Abde, Ortiz, Pablo García y Lo Celso son los jugadores verdiblancos que tienen compromisos internacionales durante el parón del mes de octubre.

En el caso de Lo Celso, se ha marchado con la selección de Argentina dejando un dato muy curioso y significativo en estas ocho primeras jornadas de competición liguera. Según los datos oficiales de LaLiga, Lo Celso es el jugador que más faltas ha recibido en Primera División hasta la fecha (23). Esta estadística la comparte con Aleix Febas, jugador del Elche CF que también acumula el mismo número de faltas recibidas.

Pese a que los dos mediocentros poseen el mismo dato, el futbolista del Real Betis suma 553 minutos en liga, mientras que Febas ha jugado todos y cada uno de los minutos de las primeras ocho jornadas (720). Ciñéndonos a los minutos disputados, Lo Celso promedia una falta cada 24 minutos. Sin embargo, el promedio de Febas es de una falta cada 31 minutos.

Esta estadística no es novedosa para el internacional argentino, ya que el curso pasado fue el séptimo futbolista de LaLiga que más faltas recibió a lo largo del torneo (63).