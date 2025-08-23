Lo Celso y el estreno en la Cartuja: «La mejor manera era ganando»

Lo Celso se agarra el escudo del Betis nada más marcar el gol que le dio el triunfo a su equipo ante el Alavés

Alegría y satisfacción entre los futbolistas del Real Betis nada más finalizar el encuentro en el Estadio de la Cartuja ante el Alavés correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 25-26. El 1 a 0 frente a los vitorianos confirmó la primera victoria de la temporada para los de Manuel Pellegrini en el estreno de los partidos como local en el recinto cartujano. Uno de los que analizó la victoria fue precisamente el autor del gol, y MVP del partido, el argentino Giovani Lo Celso.

El mediapunta de Rosario comentó, ante las cámaras de Movistar+ LaLiga que «uno trata de encontrar la regularidad. Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos. En Elche no aprovechamos las ocasiones. Tuvimos ocasiones para cerrar el partido y dejar el marcador a cero», recordaba también el '20' verdiblanco.

Sobre el ambiente vivido en la nueva casa del Betis y los béticos, Lo Celso valoró que «me quedo con todo el ambiente. Es un estadio mítico, cuando entras en calor te das cuenta. La mejor manera de estrenarlo era ganando. Se nota el apoyo. Iremos encontrando el funcionamiento con los partidos. Esta gente no deja de sorprendernos, jugar aquí no es poca cosa. Con esta gente y el estadio es increíble. Estoy feliz por el funcionamiento del equipo y dejar la portería a cero», finalizaba el mediapunta argentino.

Otro de los que atendió a los medios, en su caso en la zona mixta de la Cartuja, fue Junior Firpo. El internacional dominicano, después de quedarse sin minutos en Elche, fue titular hasta el minuto 70, momento en el que Pellegrini lo sacó por Ricardo Rodríguez, y volvió a reencontrarse con su afición. El lateral zurdo advirtió que «hemos hecho mucho hincapié en que estos primeros partidos cuentan mucho, como los últimos. Sabemos que todos los equipos estamos terminando la pretemporada, de ponernos a tono. Y al final cuesta. Vas ganando y ellos se echan encima, y hay espacio para las ocasiones que hemos tenido, como la de Bakambu y la de Pablo. Salvo la primera ocasión que ha parado Pau, hemos estado muy bien tanto en defensa como en ataque».

Sobre su regreso, la relación con Pellegrini y los rumores en el lateral izquierdo con la más que posible marcha de Ricardo Rodríguez, Junior dijo que «tener menos días de entrenamiento con los compañeros, y no sólo eso, yo era agente libre y estuve entrenando sólo, así que no es lo mismo. He tenido una adaptación muy rápida en cuanto al juego, estoy en ese último tramo de poder aguantar todo el partido haciendo los esfuerzos que suelo hacer. La relación con el míster es buena, para mí es nuevo, un entrenador nuevo. Creo que se van viendo pinceladas, queda mucho, es segunda jornada. Sobre los rumores, ya sé cómo es el fútbol y tengo claro que lo que venga será para aportar, no pasa nada. La competencia siempre nos hace mejores».

Por último, sobre el hecho de que con la victoria y los cuatro puntos sumados el Betis es el líder de Primera hasta que hoy jueguen el Elche, ante al Atlético de Madrid, o el Barcelona, frente al Levante, el lateral izquierdo comentó que «podría acabar LaLiga hoy y todos contentos (risas). Es anecdótico. Ojalá algún día esa sea nuestra batalla. Hemos empezado LaLiga con cuatro puntos, primera victoria hoy y estamos muy contentos», sentenció.