Lo Celso estrena capitanía y reaviva su capacidad de liderazgo en el Betis

El duelo de la primera jornada de la fase de liga de la Europa League 25-26 entre el Real Betis y el Nottingham Forest dejó una estampa que se veía por primera vez. Y es que Giovani Lo Celso ejerció por primera vez como ... capitán del equipo heliopolitano. El argentino, que regresó la pasada temporada a la disciplina bética, fue el encargado de portar el brazalete en un encuentro que tuvo un fuerte componente por lo que significa para un jugador profesional ser el capitán de su equipo alguna vez, y también de cara al vestuario.

Lo Celso vive su segunda etapa en Heliópolis y siempre ha mantenido un vínculo estrecho con la afición verdiblanca. Su primera etapa en el Betis, en la temporada 18-19 como cedido por parte del Paris Saint Germain, lo catapultó al fútbol europeo de élite gracias a su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos. Al término de esa campaña se marchó al Tottenham y, seis años después, regresó al Benito Villamarín, donde no se olvidaron de su talento.

De cara al partido ante el Forest, Pellegrini no tenía a su disposición a jugadores como Bartra o Isco, lesionados, Bellerín de baja por fiebre, u otros futbolistas que también han lucido la cinta de capitán, como Aitor, se quedaron en el banquillo y no participaron. De ahí que el técnico chileno viera la oportunidad perfecta para darle el brazalete al '20'. El entrenador valora la jerarquía dentro del campo y la capacidad de liderazgo, aspecto este último que tiene que seguir demostrando el de Rosario.

En sus redes sociales, Lo Celso comentó que es «un placer y un orgullo llevar el brazalete de este gran club. Gran esfuerzo de todo el equipo ante un gran rival. Gracias por el cariño de siempre... Seguimos todos juntos!! Musho Betis».

Y es que para la afición del Betis, ver a Lo Celso como capitán reaviva la ilusión de contar con un líder creativo capaz de marcar diferencias. Y para el propio jugador supone una nueva etapa en su carrera, en la que no sólo se le exigirá talento, sino también liderazgo.