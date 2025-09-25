Suscríbete a
Lo Celso estrena capitanía y reaviva su capacidad de liderazgo en el Betis

El argentino celebró su primer partido oficial como capitán en sus redes sociales: «Un placer y un orgullo llevar el brazalete de este gran club»

El beticismo celebra un gol de Antony 124 días después

Lo Celso, con el brazalete de capitán del Betis en el duelo ante el Nottingham Forest
Lo Celso, con el brazalete de capitán del Betis en el duelo ante el Nottingham Forest
Jesús Sevillano

El duelo de la primera jornada de la fase de liga de la Europa League 25-26 entre el Real Betis y el Nottingham Forest dejó una estampa que se veía por primera vez. Y es que Giovani Lo Celso ejerció por primera vez como ... capitán del equipo heliopolitano. El argentino, que regresó la pasada temporada a la disciplina bética, fue el encargado de portar el brazalete en un encuentro que tuvo un fuerte componente por lo que significa para un jugador profesional ser el capitán de su equipo alguna vez, y también de cara al vestuario.

