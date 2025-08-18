Lo Celso entra en la prelista de Scaloni con Argentina

Tras una pretemporada a pleno rendimiento, Giovani Lo Celso ha sido incluido por Lionel Scaloni en la prelista de Argentina para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en las que la albiceleste se medirá a Venezuela como local en la madrugada del 5 de septiembre y visitará a Ecuador en la del día 10. El combinado argentino disputará así las dos últimas jornadas de una clasificación que lidera con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, sus inmediatos perseguidores.

La presencia de Lo Celso certifica la confianza del seleccionador argentino en el futbolista bético, con el que viene contando siempre que se encuentra disponible. Incluso en la anterior convocatoria del pasado mes de junio, Scaloni incluyó al rosarino, que finalmente fue liberado por esas molestias musculares que ya le impidieron llegar a tope a la final de la Conference League.

Ahora la situación de Lo Celso es distinta, después de un verano en el que ha trabajado al 100% con el resto de sus compañeros. La lesión de Isco Alarcón ha elevado el rol del argentino en el Betis, al ocupar esa posición de '10' que tanto le gusta. «Suplir a Isco no es una presión extra, sino una linda responsabilidad de vestir la camiseta del Betis», aseguró Lo Celso en su entrevista con ABC y Alfinaldelapalmera de este fin de semana.

Antes de marcharse con Argentina, si finalmente Scaloni lo introduce en la lista definitiva, Lo Celso deberá jugar cuatro partidos de LaLiga con el equipo verdiblanco. Elche, este lunes en el Martínez Valero, Alavés, Celta y Athletic son los rivales del Betis antes de la primera pausa liguera por los compromisos internacionales.

