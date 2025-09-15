Lo Celso cumple 100 partidos en Primera División

Después del primer parón de selecciones de la temporada 25-26, el Betis viajó hacia el Ciudad de Valencia para jugar su quinto partido de liga ante el Levante. Manuel Pellegrini decidió hacer cuatro modificaciones en el once inicial con respecto al último partido frente al Athletic Club. Bellerín, Valentín Gómez, Deossa y Antony fueron las novedades del conjunto bético, en la que destacó la ausencia de Giovani Lo Celso.

El mediapunta argentino regresó en mitad de semana a Sevilla tras su convocatoria con la selección de Argentina, en la que jugó los últimos 22 minutos en el partido ante Ecuador. Por su parte, tras la mala primera parte del Betis en el feudo granota, el técnico chileno movió fichas al descanso y Lo Celso sustituyó a Deossa. El empate en el minuto 80, obra de Pablo Fornals, dio esperanzas a los de Heliópolis para conseguir los tres puntos y el argentino estuvo a punto de firmar el 2-3 que evitó el meta levantinista con un paradón.

Esa ocasión pudo ser el doble de especial para el '20' bético, que sumó su partido número 100 en la máxima categoría del fútbol español (62 partidos con el Real Betis y 38 en su etapa con el Villarreal).

