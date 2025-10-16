Suscríbete a
Real Betis

Lo Celso y el Cucho ya se entrenan a las órdenes de Pellegrini

Bakambu es el único jugador internacional que queda por volver tras su periplo con la RD Congo, e Isco el único integrante de la enfermería

Natan: medio año siempre en el campo

Cucho Hernández, en el entrenamiento de este jueves con el Betis
Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Grandes noticias para Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico en el entrenamiento matinal de este jueves. Y es que Giovani Lo Celso y Cucho Hernández ya se han dejado ver por la ciudad deportiva Luis del Sol en el penúltimo entrenamiento del Real Betis antes ... del duelo del sábado en La Cerámica frente al Villarreal. Ambos futbolistas han iniciado el entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros y llegan sin problemas para ponerse a las órdenes del entrenador chileno de cara al importante partido en la pelea actual por la tercera y la cuarta plaza de la clasificación.

