Lo Celso y el Cucho ya se entrenan a las órdenes de Pellegrini

Grandes noticias para Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico en el entrenamiento matinal de este jueves. Y es que Giovani Lo Celso y Cucho Hernández ya se han dejado ver por la ciudad deportiva Luis del Sol en el penúltimo entrenamiento del Real Betis antes ... del duelo del sábado en La Cerámica frente al Villarreal. Ambos futbolistas han iniciado el entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros y llegan sin problemas para ponerse a las órdenes del entrenador chileno de cara al importante partido en la pelea actual por la tercera y la cuarta plaza de la clasificación.

Otros internacionales, como Abde, Ricardo Rodríguez o Ángel Ortiz ya estuvieron ayer en la ciudad deportiva Luis del Sol, pero hicieron trabajo regenerativo y de recuperación tras sus respectivos viajes de regreso. Estaba previsto que hoy se unieran a la dinámica grupal, como así ha ocurrido.

Sofyan Amrabat, Diego Llorente, Nelson Deossa y Marc Bartra acumulan un entrenamiento más con el resto de sus compañeros y podrán ser de nuevo incluidos en una lista de convocados por parte de Pellegrini y su equipo de trabajo.

Con todo esto, de cara al regreso de la competición tras la pausa por la fecha FIFA del mesde octubre y los encuentros ante el Villarreal, el Genk, el Atlético de Madrid, el Mallorca, el Lyon y el Valencia, a los que hay que añadir el duelo copero contra el Palma del Río, sólo queda en la enfermería Isco, que avanza positivamente en su recuperación.