Lo Celso y la compatibilidad con Isco: «El runrún viene de afuera, nosotros estamos cómodos y comprometidos»

Giovani Lo Celso fue titular en Bialystok en el partido en el que el Betis selló el pase a las semifinales de la Conference League. El argentino está ganando minutos en la rotación tras la última lesión muscular que le mantuvo fuera un mes. Reapareció ... en el derbi, jugó de inicio en Barcelona y salió como revulsivo en la ida ante el Jagiellonia y contra el Villarreal. Quiere ser protagonista en esta fase decisiva del equipo y Manuel Pellegrini cuenta con sus servicios para las metas de llegar a la final y alzar la Conference y apurar las opciones de acabar quinto en LaLiga y entrar en la Liga de Campeones, como comenta a Alfinaldelapalmera.com.

«Dimos un paso importante, estamos en semifinales pero sabemos que todavía no conseguimos nada. Si bien dimos un paso importante nos queda mucho por delante. De verdad que agradecido a la gente que vino a apoyar y a la que apoyó desde Sevilla», señalaba el mediapunta argentino, que mostraba ambición: «Obviamente, no nos tenemos que conformar con esto. Tenemos una eliminatoria ante un gran rival pero bueno, es el camino y dimos un paso importante en un estadio muy difícil, equipo que juega bien, gente apretaba, viaje largo... Así que todo salió como esperábamos».

Lo Celso estuvo en su anterior etapa en el Betis de la 2018-19 que se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey. Ahora el argentino quiere la Conference. «Ese año hicimos una gran temporada y no se nos pudo dar. Ahora venimos en una buena dinámica. No nos podemos desviar del foco. Toca descansar, jugar el lunes ante el Girona, que es difícil, y luego ir paso a paso. Este es el camino y hay que seguir».

«Creo que el objetivo está claro, pelear en los dos frentes hasta el final Tenemos el lunes un partido muy difícil y no hay que desviar el foco, ahora hay que disfrutar pero hay que dar la vuelta a la página», insistía el zurdo.

Tiene claro Lo Celso que el debate que se ha generado sobre su compatibilidad con Isco es algo más de los medios o la afición que una realidad en el vestuario y por ello recalca que entre ellos no hay nada más que buen entendimiento. «El runrún viene de afuera. El equipo y el grupo están muy bien, estamos en una buena dinámica. Había que pasar la fase, la pasamos. No hicimos un primer tiempo bueno pero sí el segundo controlando y con ocasiones. No hay que desviar el foco. El runrún viene de afuera, nosotros estamos cómodos y muy comprometidos. La verdad que nos sentimos muy bien, hay grandísimos jugadores y eso es lo más importante ahora mismo», manifestaba al tiempo que valoraba que Bakambu «está en un buen momento y eso es muy importante para un delantero».

Y sobre la afición se deshacía en elogios y se frotaba las manos pensando en el ambiente del Villamarín para la ida de las semifinales ante la Fiorentina. «Como siempre, si hay algo que nos tiene acostumbrados la gente es el envión anímico, la fuerza que nos da jugar en casa. No espero algo más que lo que nos tienen acostumbrados porque la verdad es que partido tras partido no dejan de sorprendernos. Como en Polonia, la gente que había en una ciudad tan lejana, la verdad que estamos muy agradecidos a la gente por lo que hacen siempre: apoyarnos», sentenciaba.