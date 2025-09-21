Lo Celso celebró sus 100 partidos en LaLiga con un gran duelo ante la Real

El fútbol tiene estas cosas. Gio Lo Celso abandonó el campo de la Cartuja pitado por un sector de la afición bética en el duelo de la tercera jornada de LaLiga ante el Athletic Club. No hizo un buen partido el mediapunta de Rosario y así se lo hizo ver la grada, casi siempre sabia en estos asuntos porque sabe exigirle a los que considera que son sus mejores jugadores. Un parón liguero con su viaje para jugar con Argentina, una buena segunda parte frente al Levante en el regreso de la competición española y un buen partido desde el once titular contra la Real Sociedad, además de esas conversaciones con el cuerpo técnico que Pellegrini desveló tras el choque del viernes ante los txuriurdines, han valido para que el argentino haya los pitos por una poderosa ovación del respetable y haya dejado la sensación que ese es el Lo Celso que todos quieren ver.

El rosarino cumplió ante el Levante su partido número 100 en LaLiga, así que ya ha superado el centenario (38 partidos con el Villarreal y ya con el de la Real, 63 en sus dos etapas en el Betis), pero en el Ciutat de Valencia no pudo celebrarlo con la remontada final del equipo y una victoria que hubiera sido importante para las aspiraciones continentales. Sí pudo celebrar esta cifra redonda de partidos con un triunfo en el siguiente duelo, el de viernes contra la Real Sociedad, como refirió el jugador en su cuenta personal de X: «100 partidos en La Liga ⚽️ Nada mejor que haciéndolo ganando en casa ✅ Gracias afición una vez más por todo 💚💚💚», publicó el '20' heliopolitano en la mañana del sábado.

100 partidos en La Liga ⚽️ Nada mejor que haciéndolo ganando en casa ✅ Gracias afición una vez más por todo 💚💚💚 pic.twitter.com/CbCPrA9seB — Giovani Lo Celso (@LoCelsoGiovani) September 20, 2025

Y es que Lo Celso fue de los jugadores más destacados en el duelo de la quinta jornada liguera. Tuvo participación en los tres goles. En el primero, condujo el balón y se metió entre varios jugadores realistas antes de pasarle el esférico al Cucho Hernández para que el colombiano se girase y marcara un golazo. En el segundo, recibió en corto el córner de Fornals antes de que el castellonense centrara al área para que Abde y Zubeldia rozaran la pelota y Remiro terminara por introducírsela en su propia portería. Y en el tercero, tras recibir de Antony, abrió a la derecha para la carrera de Bellerín antes de que el lateral catalán pusiera el centro definitivo al punto de penalti para que Fornals cerrara el marcador.

No sólo eso. Se le vio más entonado a la hora apretar en la zona ancha, más exigido físicamente y respondiendo a lo que Pellegrini y el cuerpo técnico le piden, ese «transmitir con el esfuerzo» al que el entrenador chileno se refirió en la rueda de prensa posterior al duelo ante los pupilos de Sergio Francisco. Además de la brillantez que volvió a demostrar en el tercio ofensivo, Lo Celso se fajó cortando balones y subió su entrega física, lo que dejó satisfecho a los técnicos con su partido. Y también a él mismo, como relató al término del mismo: «En el campo trato de devolver el cariño que me da la gente fuera. Hoy me sentí muy bien y el equipo, también», expresó.