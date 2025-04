Lo Celso, 2 – Bordalás, 1

José Bordalás planteó el partido con su táctica habitual: como si fuera una guerra y cada jugada una escaramuza. Solo las cinco tarjetas amarillas, que el árbitro tuvo que mostrar a los jugadores getafenses, aminoró, por momentos, la belicosidad y el ímpetu de los azulones. ... Frente al estilo Bordalás, hay equipos, como el Betis, que apuestan por creadores sublimes como Lo Celso. En el anterior partido contra el Leganés, el Betis empezó a mover la bola con velocidad y precisión cuando el argentino saltó al césped en el minuto 60. Contra el Getafe, Lo Celso fue el que más brilló, en contraste con el rival que lo fía todo a jugar al límite de la tarjeta en cada lance de juego.

Toda afición necesita algún emblema para ilusionarse. Sin Isco en el campo, y una vez que Fekir y Ayoze se han marchado, la presencia de Gio impulsa la confianza no solo del equipo, sino de la grada. «A rey muerto, rey puesto»: el mercado del fútbol cambia a tal velocidad que los aficionados se han acostumbrado a que no vale la pena llorar la marcha de ningún jugador, siempre que vengan otros tan fantásticos como Lo Celso. El rosarino hace lo que caracteriza a los grandes centrocampistas: sabe templar el tiempo cuando es menester e imprimir velocidad al balón si la jugada lo requiere; regatea o se asocia con sus compañeros, a los que ve desmarcados medio segundo antes que el rival. Es de esos jugadores que desatascan el partido, cuando el juego está trabado y el balón no circula con rapidez. Contra el Getafe, fue proverbial liderando los contragolpes con inteligencia y velocidad. Los mejores momentos del Betis partieron casi siempre de las botas de Lo Celso, que habilitó a sus compañeros una y otra vez, aunque no pudieran perforar la meta de David Soria, el mejor del equipo madrileño. Tuvo que ser el propio Lo Celso quien le batiera en dos ocasiones.

Bordalás se toma cada partido como una batalla sin tregua. Sabe infundir esa combatividad a sus jugadores para que desplieguen una auténtica guerra de guerrillas. Pero la táctica es estéril cuando enfrente hay quien, como Lo Celso, combate la tosca agresividad con inconcebible creatividad. El técnico azulón acabó frustrado, desquiciado y sumó su primera expulsión del campeonato.

Como la guerra, el fútbol es una tarea colectiva. Los combates requieren de grandes líderes que sepan ordenar a las huestes, fijar cuándo y cómo hay que atacar, amén de liderar las ofensivas, como hace Lo Celso. Como han demostrado los psicólogos, el poder del líder va más allá de sus posibilidades reales, dado que aumenta la confianza de aquellos que confían en él y, por ende, el rendimiento de todo el colectivo. Lo saben las empresas, el ejército y los clubs deportivos. La capacidad de motivar y liderar de deportistas como Michael Jordan suscitó en su día estudios académicos que analizaron por qué los Chicago Bulls habían ganado seis campeonatos bajo la batuta de Jordan. Uno de los elementos principales de su liderazgo estribaba en que Jordan no solo predicaba con el ejemplo, era el que más duro trabajaba y mostraba una insaciable sed de victoria, sino que desafiaba a sus compañeros para que ellos también se superaran.

Decía Nelson Mandela que un líder es aquel que logra que su equipo llegue a cotas que jamás hubiera imaginado posibles. Sin duda, Lo Celso —como Isco y otros jugadores extraordinarios— no solo vale su peso en oro por lo que hace, sino por lo que provoca en sus compañeros a los que hace jugar mejor. Algunos jugadores no logran jamás sintonizar con el público, aunque militen en el club nueve temporadas. A otros les basta un par de partidos para que el público le adore y le confiese que le echaba de menos. Es el sino de los líderes carismáticos. ¡Qué bueno, pibe, que volviste a casa!