La celebración, en vídeo, de los jugadores del Betis tras ganar el derbi en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán

El Betis se impuso al Sevilla en el primer derbi de la temporada (0-2). Pablo Fornals y Sergi Altimira hicieron los goles del partido para darle al equipo verdiblanco los tres puntos y además conseguir la primera victoria en en el Ramón ... Sánchez-Pizjuán desde 2018.

Los futbolistas verdiblancos, que en muchos casos encadenan su segunda victoria consecutiva en un derbi, acudieron tras el pitido final a celebrar el triunfo con los 560 seguidores béticos que ocuparon la grada visitante del estadio del Sevilla.

El canterano Pablo García, titular en la tarde de este domingo, fue uno de los que llevó la voz cantante en la celebración tal y como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a este texto.