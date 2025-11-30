Suscríbete a
+Palmera

La celebración, en vídeo, de los jugadores del Betis tras ganar el derbi en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán

Los futbolistas verdiblancos acudieron a los pies de la grada visitante para poder festejar su primera victoria en territorio rival desde 2018

Sevilla FC - Real Betis: El Betis no echa de menos a nadie para ganar el derbi (0-2)

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Los jugadores del Betis celebran la victoria en el derbi
Los jugadores del Betis celebran la victoria en el derbi Raúl Doblado
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis se impuso al Sevilla en el primer derbi de la temporada (0-2). Pablo Fornals y Sergi Altimira hicieron los goles del partido para darle al equipo verdiblanco los tres puntos y además conseguir la primera victoria en en el Ramón ... Sánchez-Pizjuán desde 2018.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app