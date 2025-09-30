El castigo de la UEFA impide que el Betis tenga grada de afición visitante para el partido en Bulgaria

El Betis no contará con un nutrido apoyo de aficionados desde las gradas del Ludogorets Arena en la ciudad búlgara de Razgrad. No se vivirá la estampa habitual de los incondicionales verdiblancos dejándose notar con sus cánticos y coloridos allá por donde va ... su equipo en este pequeño estadio de 35.000 espectadores y es que en el duelo de este jueves tendrá que cumplir el Betis el castigo impuesto por la UEFA tras los incidentes registrados en la vuelta de las semifinales de la Conference League de la temporada pasada ante la Fiorentina.

En el Artemio Franchi se produjeron lanzamientos de objetos desde las gradas de seguidores del equipo local a los béticos y algunos de éstos respondieron así como el encendido de petardos y la comisión de actos vandálicos, según juzgó la UEFA, y el castigo se repartió entre ambos conjuntos. Para los verdiblancos la prohibición de vender entradas para zona visitante en el primer desplazamiento en competiciones continentales que tuviera esta temporada y tras jugar en casa con el Nottingham Forest se aplica este castigo en Bulgaria. Los servicios jurídicos béticos presentaron un recurso pero la UEFA no aceptó los argumentos y mantuvo el castigo, que se aplicará este jueves.

De esta forma lo confirmó el club a través de un comunicado oficial a finales de agosto: «La UEFA ha comunicado hoy al Real Betis Balompié la confirmación de la sanción que le impuso el comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) por los incidentes de público acaecidos en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo. En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.

Pese al recurso presentado por la entidad para evitar el castigo a sus aficionados, la UEFA ha ratificado la sanción unas horas antes del sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League«.

Así, el Betis no ha podido contar con el clásico paquete de localidades para ponerlas a disposición de sus socios y peñistas para este encuentro, algo que sí podrá hacer en los siguientes duelos continentales lejos de la Cartuja como ante el Genk, Dinamo de Zagreb y PAOK de Salónica. Cabe recordar que para el duelo ante el Ludogorets de hace tres años en el mismo escenario sí acudieron alrededor de 200 béticos al duelo de la primera fase de la Europa League de esa campaña.