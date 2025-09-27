Du castiga al Betis Deportivo, que continúa sin conocer la victoria (1-1)

El Betis Deportivo sólo pudo sumar un punto en su visita al Marbella, en un duelo que tuvo controlado hasta la recta final tras ponerse en ventaja con un gol de Borja Alonso. El delantero chino Du Yuezheng, que acababa de entrar al campo, igualó con un tremendo testarazo el partido, que acabó con polémica tras anularse por fuera de juego un gol a Mawuli.

Ni las numerosas bajas le pesaron al equipo de Javi Medina para salir con personalidad al partido. Ordenado para cerrar espacios y con criterio con la pelota, el Betis Deportivo se adelantó en el 15'. Una conducción de Borja Alonso la finalizó el propio atacante bético con un disparo cruzado que sorprendió a Manu García. El 0-1 le dio más tranquilidad al filial bético, que poco después dispuso de otra ocasión para ampliar la ventaja, de nuevo en las botas de un activo Borja Alonso.

Al Marbella, que intentó reaccionar, le costaba hacerle daño al equipo verdiblanco. Tuvo que esperar casi al último minuto del primer acto para inquietar a Manu González, aunque el disparo de Álex López lo acabaron sacando entre el meta bético y Oreiro.

Revisiones del VAR

El segundo acto comenzó con la revisión del VAR, después de que el Marbella reclamase unas manos del capitán bético Félix. El colegiado, tras la consulta en ese videoarbitraje de la categoría, resolvió que no existió infracción del bético, pese a las protestas del público local.

Manu García; Olguin, Escassi, Gabri (Aitor Puñal, 77), Álex Martínez (Jorge Álvarez, 59); Álex López, Luis Alcalde (Luis Muñoz, 59); Adri Ruiz, Tahiru (Palacín, 77), Ohemeng; y Rodri (Du, 87). Betis Deportivo Manu González; Ian Forns, Oreiro, Félix, Bladi; Gnangoro (Daouda, 82), Mawuli, Sorroche (Gismera, 59); Morante (Iker Amores, 59) Destiny y Borja Alonso (Toral, 59).

0-1. m.15: Borja Alonso. 1-1. m.88: Du. Árbitro Pablo Morales Moreno (Comité andaluz). Amonestó a Mawuli, Félix, Álex López, Gismera, Luis Muñoz, Gnangoro, Toral y Adri.

Con ese parón de cinco minutos, el duelo fue avanzando con el control del partido por parte verdiblanca. Sin demasiadas llegadas al área rival, pero también evitando que el Marbella pusiera cerco a la portería de Manu González, más allá de un disparo de Luis Muñoz que se marchó desviado. Todo apuntaba a que el filial bético estrenaría el casillero de victorias hasta que el chino Du saltó al césped. Un paradón de Manu González evitó el empate, pero el meta ya no pudo hacer nada en el córner siguiente ante el potente testarazo del atacante. Tendría el filial bético una última oportunidad para ganar el partido e incluso Mawuli anotó el gol, pero el colegiado, que revisó la acción, anuló el tanto por fuera de juego de Destiny. Un empate que sabe a poco para un Betis Deportivo que sigue sin ganar.