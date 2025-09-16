Suscríbete a
+Palmera

La Cartuja valida el modelo del nuevo Villamarín

El club verdiblanco ingresará unos diez millones de euros más este año lo que avala esa mejora prevista en la financiación para la finalización del estadio

El acuerdo con Goldman Sachs será una emisión de bonos similar a la que acordó el Valencia

Preocupación ante la posible lesión de gravedad de Dani Pérez

La Cartuja valida el modelo del nuevo Villamarín
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis disputará este viernes su tercer partido de la temporada en la Cartuja, esa nueva casa que no sólo le está permitiendo derribar la Tribuna de Preferencia del Benito Villamarín sino que también está siendo un exitoso banco de pruebas para la ... economía futura. Los mayores ingresos que el club verdiblanco obtendrá en este primer año del traslado permiten ser optimistas con la previsión realizada, que asume que el nuevo estadio financiará los gastos de la obra e incluso dejará réditos para reinvertir en el crecimiento de la entidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app