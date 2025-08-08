La Cartuja ya luce vestida con los colores del Betis

El estadio de La Cartuja de Sevilla será el campo en el que el Real Betis dispute sus encuentros como equipo local durante, al menos, las dos próximas temporadas, por las obras de la nueva grada de Preferencia y de completa remodelación conjunta con la explanada anexa al Benito Villamarín. Es por ello que desde que finalizara la temporada 24-25, el club bético se puso manos a la obra para mudarse de casa y trasladarse de un campo a otro y que el próximo 22 de septiembre, día en el que se estrenará ante el Alavés en el duelo de la segunda jornada de LaLiga 25-26, esté todo preparado.

Poco a poco ha ido trasladando el Betis del Villamarín a La Cartuja todas sus dependencias, incluidos los estudios de radio y televisión para que Radio Betis y Betis TV pudieran continuar sin ningún problema con sus emisiones, como así ha ocurrido, salvo los días que se han considerado normales para el traslado de todo el equipamiento necesario.

También en las últimas semanas, como se ha encargado el club de enseñar a través de sus perfiles de las redes sociales, ha acabado el Betis de vinilar todo el estadio, tanto en su interior como en su exterior. De hecho, ya se pueden ver todos los patrocinadores del club en diferentes zonas de la grada del recinto cartujano y, como no podía ser de otra forma, el lema 'de padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis' también ha sido colocado en el centro de uno de los graderíos.

🏠💚🙌



Engalanando nuestra nueva casa. pic.twitter.com/DKdedHG0tR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 7, 2025

Igualmente, por fuera, ya se han sustituido todos los indicadores de puertas que estaban vinilados con los colores de la Real Federación Española de Fútbol, en tonos rojos, dado que La Cartuja ha sido la casa de la final de la Copa del Rey en las últimas cinco ediciones, por los verdes del Real Betis.

Por último, el club verdiblanco espera que el próximo días 22 de agosto, de cara al encuentro frente al Alavés corresopndiente a la segunda jornada de LaLiga 25-26, el terreno de La Cartuja esté en perfectas condiciones, después de que tuviera que ser remozado tras la celebración de la Velada de Ibai Llanos el pasado 26 de julio en el interior del recinto cartujano.