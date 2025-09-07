Canales vuelve a demostrar que no olvida al Betis

Han transcurrido algo más de dos años desde que finalizó la etapa de Sergio Canales en el Betis con motivo de su fichaje por Rayados de Monterrey. Sin embargo, no es raro ver en los últimos tiempos al centrocampista cántabro recordando al que fuera su equipo entre 2018 y 2023.

Hace menos de un mes, Canales «apareció» en la actualidad del equipo bético al enviar un vídeo con motivo de la presentación de Nelson Deossa como nuevo futbolista verdiblanco. Y hace unos días también se han podido ver en la cuenta @SomosRayados imágenes del centrocampista cántabro participando en un vídeo junto a sus compañeros en Rayados de Monterrey Ocampos y Óliver Torres, futbolistas que llegaron al equipo mexicano procedentes del Sevilla.

Precisamente Canales y Ocampos fueron protagonistas en el triunfo del pasado fin de semana de Rayados de Monterrey ante Puebla por 2-4 en la séptima jornada de la Liga de México. Ocampos marcó un gol y Canales firmó un hat-trick para situar como líder en la clasificación a Rayados de Monterrey.

El futbolista cántabro, de 34 años, ha comenzado la temporada con acierto. El campeonato mexicano arrancó a mediados de julio y en las seis jornadas en las que Canales ha participado con Rayados de Monterrey, todas ellas como titular, ha marcado cinco goles.