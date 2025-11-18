Canales: «Pensaba que me iba a retirar en el Betis y al final acabé saliendo»

«Lo que he aprendido de mi carrera es que tienes que ir más al día, poco a poco. Fíjate, si te soy sincero pensaba que me iba a retirar en el Betis y al final acabé saliendo. Ahora mismo estoy aquí, muy feliz, mi familia bien, que es lo importante, y luchando por ser campeones«, comentó Canales en El Larguero de la Cadena SER.
«Lo de retirarme no es algo que digas 'cuatro, cinco años más'. Lo que voy a intentar es retirarme estando bien. Cuando empiece a sentir que bajo el ritmo, el nivel, que físicamente no estoy...», añadió el centrocampista, que también se refirió a un hipotético regreso al equipo con el que debutó en Primera división, el Racing de Santander.
«Hay muy buena relación, hablo mucho con ellos. Es verdad que el Racing, junto al Betis obviamente, es un poco lo que más a día de hoy ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera, lo tengo claro, estoy disfrutando mucho y hasta ahí te puedo decir. Es que no lo sé, te soy sincero, no lo sé», dijo Canales.
