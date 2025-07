Canales y Demichelis recomendaron el fichaje de Deossa por el Betis

La dirección deportiva del Betis fue en varias ocasiones a México a seguir en directo las evoluciones de Nelson Deossa y a conocer su entorno y a su familia antes del Mundial de Clubes en el que el colombiano se puso en el ... escaparate internacional. Entonces los verdiblancos ya habían dado los pasos necesarios para tener avanzada la conexión con un futbolista del que no paraban de recibir buenos informes. Lo vieron en directo los técnicos verdiblancos pero también hicieron consultas directas con personas de confianza para avalar esta apuesta y de ahí que se hayan desembolsado algo menos de doce millones de euros por el cien por cien de los derechos del jugador, aunque Rayados se queda un quince por ciento de una futura plusvalía, tras la negociación llevada a cabo en México por Ramón Alarcón, CEO del Betis, y Manu Fajardo, director deportivo.

Dos de las personas a las que consultaron desde el Betis para saber si Deossa, de 25 años y con experiencia en su país (Atlético Huila, Junior, Nacional) y Argentina (Estudiantes de La Plata), además de en el Pachuca mexicano, fueron Sergio Canales y Martín Demichelis. El cántabro mantiene muy buena relación con los integrantes de la dirección deportiva bética y recomendó vivamente su contratación valorando que Deossa tiene un enorme potencial físico y que tiene condiciones para desarrollarlo en España. Canales ha sido compañero de Deossa en Rayados.

En el equipo de Monterrey estuvo Demichelis como entrenador hasta el pasado mes de mayo. El argentino tiene conexión directa con el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, quien lo tuvo de jugador en el Málaga y trató de incorporarlo como asistente hace unos años. El informe de Demichelis sobre Deossa fue inmejorable, lo que supone otro aval para que el Betis haya realizado esta apuesta tan importante.

El club verdiblanco siempre contó con el respaldo del futbolista en la estrategia de negociación con el Rayados para abonar una cantidad inferior a la cláusula de rescisión. Cabe recordar que los verdiblancos ofertaron ocho millones por el 80 por ciento de los derechos del mediocentro, al que valoraban en diez. Acaban pagando 11,5 dentro de la negociación pero no los 13,5 de la cláusula. Además, el futbolista no tiene un salario alto con lo que hay margen de mejora futura.La injerencia de clubes ingleses fue alta en los últimos días de negociación, sobre todo del Wolverhampton. La propuesta de este equipo Premier era mucho más alta que la bética sobre todo para el jugador, pero la apuesta de Deossa por el Betis fue firme y tanto el colombiano como su agente no se movieron a pesar de que podían ganar más dinero en Inglaterra. Su voluntad, construida en los consejos de sus compañeros y en la apuesta verdiblanca con el viaje de Manu Fajardo y Ramón Alarcón a Monterrey, facilitó el fichaje en el tramo decisivo.

Deossa ocupa plaza de extracomunitario dado que no tiene pasaporte europeo. Es el segundo jugador de la plantilla con esta condición tras Natan. Resta un puesto y ahora mismo lo ocupa Gonzalo Petit, pero está por ver si el uruguayo se queda o sale cedido, que en principio es el plan marcado con el ariete. Ese puesto de extranjero debe ser para Antony, quien se mantiene en Manchester en su postura de volver a Heliópolis en una operación que ha de resolverse en el tramo final del mercado.

Con Deossa el Betis cierra su octava incorporación, la más alta en téminos absolutos de este verano. Fichó a Álvaro Valles, Pau López y Junior como agentes libres, a Riquelme por ocho millones por el 50 por ciento de sus derechos, a Valentín Gómez por 5,5 millones y a Gonzalo Petit por seis millones por el 85 por ciento de sus derechos. Además, se hizo en propiedad con Natan por nueve millones por el 90 por ciento.