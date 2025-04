Canales aclara lo de Monterrey: «Estoy tranquilo y no me arrepiento de nada»

No ha sido un fin de semana fácil el pasado para Sergio Canales, exjugador del Betis que milita ahora en las filas del Monterrey mexicano junto al sevillista Sergio Ramos, puesto que trascendió en la prensa azteca un rifirrafe entre el mediapunta santanderino y su propio entrenador, el también exfutbolista Martín Demichelis, propio de un vestuario siempre sujeto a altas revoluciones como es cualquiera de la elite, y que dejó al propio Canales con diez puntos de sutura tras golpear una puerta en plena discusión, de lo que dio parte Monterrey en un parte médico.

Ha querido salir al paso el propio Canales de todas las especulaciones que se han venido dando, tratando el tema con más normalidad dentro de lo que supone estar en un vestuario así. Eso fue lo que dijo precisamente su entrenador, la otra cara de la moneda en esta riña que es más habitual de lo que parece en estos vestuarios, y que en esta ocasión tuvo como protagonista al ex del Betis, que ha querido dar normalidad al asunto sin dar muchas más explicaciones.

Salió en sus redes sociales Canales para comentar que no se arrepentía de lo ocurrido, lamentando todo el revuelo que se había formado. «He decidido grabar este vídeo para zanjar este tema porque se ha hablado mucho sobre ello y creo que es importante para todos, sobre todo para el equipo. Sólo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y que no me arrepiento de nada de lo que pasó porque, por mi parte, no he hecho nada malo. Nunca he querido perjudicar a este equipo, con el que sabéis que me siento muy identificado y con el que, desde que he llegado, me he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido», manifestaba inicialmente el cántabro.

Quiso subrayar Canales asimismo el compromiso que siente por el Monterrey, pese a haberse perdido ese último duelo por lesión ante el Chivas: «Desafortunadamente, fruto de la frustración que sentimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero que constructiva que se ha magnificado por el accidente que tuve. Obviamente que lo estoy pasando bastante mal porque se está hablando mucho. Ha habido mucha desinformación. Yo he guardado silencio por respeto. Todos conocéis mi compromiso y mi amor por este equipo y, por eso, hago este vídeo, para ponerle punto y final a este tema«, reiteraba en ese mismo sentido.

Para concluir, el excentrocampista del Betis animaba a sus seguidores mexicanos a poner todo el foco en el próximo duelo que también se perderá Canales: «El sábado tenemos un partido realmente importante y tenemos que estar enfocados todos en ello y unidos. Mandaros un saludo a todos y arriba el Monterrey», concluía.