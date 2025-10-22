Suscríbete a
Real Betis

Un cambio de plan en el viaje a Bélgica en beneficio de la preparación del partido ante el Atlético

Aprovechando que jugará en el turno de las 18.45, el Betis regresará a Sevilla tras el partido ante el Genk y tendrá tres días para afrontar el duelo ante los de Simeone: viernes, sábado y domingo

Pellegrini no fuerza a Amrabat, baja para el Genk - Betis

Diego Llorente, en la salida del Betis hacia Bélgica
Jesús Sevillano

El hecho de que el siguiente partido del Real Betis, el de LaLiga frente al Atlético de Madrid, se dispute el próximo lunes 27 de octubre y aprovechando que, antes, el duelo frente al KRC Genk se disputa el jueves ... en el turno de las 18.45 horas, ha provocado que haya habido un cambio de planes en el viaje de regreso de Bélgica de la expedición verdiblanca teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en muchos desplazamientos europeos de las últimas temporadas en los que el equipo hacía noche después del partido para volver a Sevilla en la mañana del viernes, decisión que tomaba Manuel Pellegrini para que el viaje no afectara demasiado al cansancio de sus futbolistas, aunque ello mermara los días de preparación del encuentro siguiente.

