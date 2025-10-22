Un cambio de plan en el viaje a Bélgica en beneficio de la preparación del partido ante el Atlético

El hecho de que el siguiente partido del Real Betis, el de LaLiga frente al Atlético de Madrid, se dispute el próximo lunes 27 de octubre y aprovechando que, antes, el duelo frente al KRC Genk se disputa el jueves ... en el turno de las 18.45 horas, ha provocado que haya habido un cambio de planes en el viaje de regreso de Bélgica de la expedición verdiblanca teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en muchos desplazamientos europeos de las últimas temporadas en los que el equipo hacía noche después del partido para volver a Sevilla en la mañana del viernes, decisión que tomaba Manuel Pellegrini para que el viaje no afectara demasiado al cansancio de sus futbolistas, aunque ello mermara los días de preparación del encuentro siguiente.

En esta ocasión, una vez que finalice el partido en el Cegeka Arena de Genk toda la expedición bética, compuesta por la plantilla, el cuerpo técnico, los dirigentes, los empleados del club y los enviados especiales de los medios de comunicación, se desplazarán hacia el aeropuerto de Lieja para emprender el viaje de regreso y pernoctar ya en Sevilla en la noche o primera hora de la madrugada del viernes. Este plan de viaje de vuelta se repetirá en el desplazamiento a Croacia para jugar el próximo 11 de diciembre ante el Dinamo de Zagreb, no así de cara al último partido como visitante de la fase de grupos, ante el PAOK de Salónica previsto para el 22 de enero.

Así las cosas, tendrá el equipo hasta tres días de preparación para el importante encuentro del lunes a las 21 horas en la Cartuja frente al Atlético de Madrid. El conjunto bético, tras jugar el partido en tierras belgas y volver a la capital hispalense, se ejercitará en la ciudad deportiva Luis del Sol el viernes, en una sesión que será de tarde para que el grupo tenga más horas de descanso, y el sábado y el domingo de nuevo en horario matinal. Todo ello para llegar en la mejor forma posible al duelo entre los equipos que ahora mismo son quinto y sexto de la clasificación de LaLiga, empatados a 16 puntos.

El Atlético, por su parte, juega hoy martes su partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, en el Emirates Stadium de Londres ante el Arsenal, con lo que los del Cholo Simeone ya podrán, desde mañana miércoles, centrarse en el encuentro liguero ante el Betis.

Sin ir más lejos, en el último desplazamiento europeo, a Bulgaria para jugar contra el Ludogorets, pese a que el duelo se disputó también en el turno de las 18.45, la distancia obligó a la expedición a hacer noche en suelo búlgaro para viajar de vuelta a Sevilla durante la jornada del viernes. Hubo una suave sesión en la ciudad deportiva esa tarde, de descarga para los que jugaron más minutos en Razgrad, y Pellegrini sólo pudo entrenar con todo el plantel disponible el sábado por la mañana, antes de montarse por la tarde de nuevo en un avión con destino a Barcelona, para preparar y jugar el choque frente al Espanyol.