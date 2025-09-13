Calero, entrenador del Levante: «Tenemos que ser competitivos ante un equipo excelente como el Betis»

Julián Calero, entrenador del Levante, atendió este sábado a los medios de comunicación antes de que este domingo su equipo se mida al Betis en el Ciudad de Valencia. El técnico del cuadro granota valoró la situación de su equipo, que ha perdido los tres duelos que ha disputado de LaLiga y comentó las que entiende que serán las claves para el partido del domingo ante el Betis.

«Cuando acaba el mercado tengo la sensación de que por fin acaba esto y que el grupo se une más y la gente está ahora sí donde tiene que estar. No pasa sólo en el Levante. En el Betis también ha habido salidas y entradas a última hora», comenzó señalando un Calero que agradeció que el parón les haya venido bien para «reorganizar el grupo» y recuperar a futbolistas.

El técnico del equipo valenciano afirmó que Etta Eyong «está en disposición de poder competir desde el principio» y mostró su sorpresa porque «hacía tiempo que no fichábamos a un jugador que me dejara estas sensaciones».

En cuanto al Betis, lanzó la siguiente reflexión al ser comparado el partido que afrontan al que se les escapó recientemente frente al Barcelona: «El Betis es un equipo hecho para pelear por Europa y que pelea en Europa. Con eso ya marcamos el nivel que tiene. Tiene a jugadores muy desequilibrantes en la parte de arriba como Lo Celso, Cucho, Riquelme, Pablo, Antony... En el medio y detrás tiene una plantilla muy competitiva. Domina los partidos, intenta tener la posesión pero sabe correr muy bien y maneja muchos parámetros. Hemos competido bien contra el Barcelona, pero esa no es la vara de medir, es fácil sobreexcitarse. Al Betis no le comparo con el Barcelona, pero si tiene algunos parámetros parecidos. El Barcelona es top, top, top. El Betis es un grandísimo equipo pero con unos patrones diferentes a los del Barça».

De cara a su planteamiento del partido, Calero señaló lo siguiente: «Nosotros manejamos varios sistemas. La ubicación en el campo no es lo que más me preocupa, lo importantes es que tu modelo no varie o varie lo menos posible porque sino das bandazos. A veces incluso he optado por atacar con una defensa de tres centrales y luego defender con cuatro, es una posibilidad que manejamos. Es una opción que nos haga ser más presionantes. Son cosas que hemos trabajado, pero siempre desde un modelo e idea que no puede variar. El cómo es la única diferencia, pero el qué quiero ser no puede cambiar. Tenemos que ser un equipor reconocible en cuanto a la idea de juego».

Por último analizó nuevamente lo que puede esperar del Betis y cómo pretende contrarrestarlo: «Es un equipo muy dinámico, con jugadores con un pie excelente y capaces de correrte al espacio como Cucho, de quedarse con el balón como Bakambu, de meterse los extremos por dentro... Tienen un elenco importante de jugadores. Tienen mucho nivel. Compiten en Europa y van a pelear por lo máximo. Tienen mucho potencial. También es cierto que cuando hacemos bien las cosas podemos competir con cualquiera, pero tenemos que matizar algunas cosas que no estamos haciendo bien. No queremos ser la Cenicienta ni lo vamos a ser. No queremos ser graciosos ni agradables. Tenemos que ser competitivos ante un equipo excelente. Si no se encuentran a un buen Levante, estos equipos te aplastan».