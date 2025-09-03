El calendario de los internacionales del Betis

Tras el cierre del mercado de fichajes, es turno para las selecciones. El próximo verano se disputa la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos y Canadá y todos los combinados nacionales quieren estar presente. Durante este parón, se jugarán algunos de los partidos correspondientes a la clasificación para dicho torneo.

En clave bética, son hasta cinco futbolistas los convocados con su propio país. Ricardo Rodríguez (Suiza), Bakambu (República Democrática del Congo), Lo Celso (Argentina), Junior (República Dominicana) y Amrabat (Marruecos). Además, los canteranos Pablo García y Ángel Ortiz, que actualmente están a las órdenes de Pellegrini, también se concentrarán con la selección española sub 21. Estos últimos, se enfrentarán el día 5 de septiembre ante Chipre en el Estadio Los Pajaritos y a Kosovo como visitante el día 9.

Por otro lado, el segundo jugador suizo con más internacionalidades (129), Ricardo Rodríguez, recibirá en Suiza a Kosovo y a Eslovenia los días 5 y 8 de septiembre, respectivamente. También partirá hacia su país Cedric Bakambu, que jugará ante Sudán del Sur el 5 de septiembre y cuatro días después frente a Senegal, con el objetivo de seguir en el primer puesto que le clasifique a la Copa del Mundo.

En cambio, la selección argentina de Giovani Lo Celso ya tiene el billete para el Mundial 2026, aunque tendrá que medirse en el Monumental a Venezuela en la madrugada del 5 de septiembre y terminará su fase de clasificación visitando el Estadio Monumental Banco Pichincha frente a Ecuador el día 10.

El único internacional que jugará solo un partido será Junior Firpo, que se enfrentará a Jordania el martes 9 de septiembre en un amistoso. El último fichaje del Real Betis, Sofyan Amrabat, puede conseguir el pase al Mundial con la selección de Marruecos en los dos compromisos pendientes. Para ello, buscará las victorias ante Níger el 5 de septiembre y ante Zambia el día 8.

De igual modo, Dani Pérez e Ismael Barea (cedido al Mirandés) ya se concentran con la selección española sub-20 para preparar el Mundial de Chile en dos amistosos contra la selección francesa, mientras que Iván Corralejo, Morante y Manu González disputarán el Trofeo Pinatar Arena con la selección sub-19.

