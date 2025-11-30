La brutal partida del Betis hacia el derbi bajo el fervor de su hinchada

La parroquia verdiblanca espoleó a su equipo y lo llevó en volandas al derbi contra el Sevilla mostrándole todo su apoyo desde la misma salida del hotel de concentración. Centenares de aficionados béticos rodearon el autocar del conjunto de Pellegrini entre ... bengalas y cánticos en unos prolegómenos muy especiales y llenos de fervor entre los futbolistas y su hinchada. Comunión total y máxima concentración.

La afición del Real Betis es plenamente consciente de lo que hay en juego, confiriendo al partido contra el eterno rival una gran trascendencia. El golpe moral que supondría una victoria bética podría acentuar, además, la coyuntura crítica que atraviesa el Sevilla, inmerso en una crisis institucional y deportiva.

Momentos antes de la partida del equipo, otros integrantes del club como Manu Fajardo, Joaquín Sánchez o Álvaro Ladrón de Guevara también se dieron su baño de multitudes, recibiendo el calor y el cariño de los seguidores. Entre la expedición destacaba el ánimo del sancionado Antony, arropando a sus compañeros, viajando junto al equipo al Sánchez-Pizjuán dispuesto a aportar su granito de arena desde fuera del terreno de juego.

Desde las primeras horas del día, el beticismo se congregó masivamente en las inmediaciones del Benito Villamarín. Ya la noche anterior, los grupos ultras se habían desplazado al hotel de concentración para insuflar ánimos a los jugadores con una arenga intensa y particular.