Suscríbete a
+Palmera
Directo
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

La brutal partida del Betis hacia el derbi bajo el fervor de su hinchada

Desde las primeras horas del día, el beticismo se congregó masivamente en las inmediaciones del hotel de concentración de su equipo

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Momento en el que los aficionados arropan a la expedición del cuadro de Pellegrini
Momento en el que los aficionados arropan a la expedición del cuadro de Pellegrini ABC

Jesús Sevillano y Fran Montes de Oca

La parroquia verdiblanca espoleó a su equipo y lo llevó en volandas al derbi contra el Sevilla mostrándole todo su apoyo desde la misma salida del hotel de concentración. Centenares de aficionados béticos rodearon el autocar del conjunto de Pellegrini entre ... bengalas y cánticos en unos prolegómenos muy especiales y llenos de fervor entre los futbolistas y su hinchada. Comunión total y máxima concentración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app