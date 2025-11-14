Claudio Bravo, sobre Pellegrini: «Si me tocara ser el presidente de la federación, le entrego las llaves; que haga y deshaga con el fútbol chileno»

Desde Chile siguen insistiendo con la idea de ver a Manuel Pellegrini como seleccionador del combinado chileno. El último en manifestar su deseo de ello ha sido Claudio Bravo, exguardameta internacional que estuvo precisamente bajo las órdenes de Manuel Pellegrini en ... el Betis desde el año 2020 al 2024.

En unas declaraciones para ESPN Chile, Bravo, preguntado por cuál podría ser el rol de Pellegrini si llegase a trabajar para 'La Roja', respondió lo siguiente: «Si me tocara ser el presidente de la federación, le entrego las llaves, le construyo un complejo diseñado por él y que haga y deshaga con el fútbol chileno en las divisiones menores y adulta».

Acerca de las señales que perciben en Chile sobre las posibilidades que tienen de conseguir el fichaje de El Ingeniero, a tenor de sus últimas declaraciones sobre el tema, Claudio Bravo también quiso manifestar su opinión: «Él siempre ha estado muy pendiente del fútbol chileno, de lo que es la selección. Siempre que me tocaba venir acá (Chile) eran conversaciones relacionadas con el tema futbolístico y lo que pasaba dentro de la selección. Siento que puede pasar eso. Lo que es Manuel en el Betis hoy en día es muy difícil de conseguir. El Betis es un equipo sumamente complejo y difícil. Al tipo le van a poner una estatua fuera del estadio», expresó el exportero bético.

Y es que la situación de Chile es dramática. No juegan un Mundial desde el año 2014. En la fase de clasificación para la cita mundialista de 2018 ocuparon la sexta posición, empatados a puntos con Perú, quien logró el billete para ir a Rusia vía repesca internacional. En 2022 dieron un paso atrás, estableciéndose en el séptimo lugar de la tabla y quedándose a cinco puntos del puesto de repechaje. El descenso a los infiernos lo acaban de completar en estas pasadas eliminatorias sudamericanas, copando el farolillo rojo de la clasificación con una distancia de nueve puntos respecto al puesto de repesca. Chile necesita una revolución y saben que Pellegrini es la solución a todos sus males.