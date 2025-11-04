Borja Iglesias señala el punto de inflexión de su primera salida del Betis: «Fue una reconexión con mi profesión»

Borja Iglesias ha recuperado la sonrisa. Su buen momento en el Celta lo ha llevado de vuelta a la Selección española. Tras un verano complicado, con esa difícil negociación entre el Betis y el equipo vigués, el gallego acabó cumpliendo su deseo de ... regresar a casa, en el que fue su adiós definitivo al club verdiblanco. Dos cesiones previas, al Bayer Leverkusen y al propio Celta ya pusieron al 'Panda' en la rampa de salida del Betis, después de que su estancia en Heliópolis se fuera complicando.

En el mercado invernal de 2024, Borja se marchó a la Bundelisga para jugar a las órdenes de Xabi Alonso y, aunque no acabó de conseguir buenos números, sus sensaciones sí fueron positivas. «Para mí fue una reconexión con mi profesión y encima ganamos Liga y Copa. Estaba en ese momento que me sentía agobiado con lo que hacía, no terminaba de conectar», señaló el gallego en El Larguero, rememorando aquellos días en los que no atravesaba un buen momento en el Betis y había perdido protagonismo con Manuel Pellegrini.

«Creo que se juntaron muchos factores. La manera de entender el fútbol y la vida me ayudó mucho, igual que me pasa con Claudio ahora, que hay una conexión a nivel de juego y a nivel personal. Me siento muy entendido, tranquilo en ese sentido, y me ayuda para estabilizar esa parte que para mí es mucho», añadió Borja.

Sin tapujos a la hora de expresar su opinión, el 'Panda' mantiene sus convicciones. «Echaré más de menos los críticos que el fútbol. Lo llevo bien a estas alturas, a veces ha sido complicado y me he llegado a plantear si estoy haciendo lo correcto, pero es defecto del animal y me quemaría por dentro si me callase», expuso el gallego, al que le preguntaron por aquella renuncia a la Selección de 2023 justo ahora que ha regreso a las listas de Luis de la Fuente. «Igual en algún momento he dicho 'oye, se me ha ido la pinza' por el impacto a nivel personal que puede tener una decisión como esa. En ese momento hice lo que sentía y estoy orgulloso», indicó el delantero, que ahora quiere repetir con España: «Si me hubieses preguntado hace un mes, te hubiese dicho que no, pero ahora después de la última... No me esperaba ser convocado con la Selección. Entendía que era difícil, pero estuve muy feliz allí y rompí esa barrera de poder volver a la Selección».

«Hay cosas muy claras, independientemente de si eres de derechas o de izquierdas. Si es algo tan evidente como el respeto a los derechos humanos, prefiero no callarme. Ese pensamiento de no mojarse puede ser mucho más inteligente que el mío y te evitas problemas... yo soy algo más guerrero», concluyó Borja Iglesias, siempre dispuesto a expresar su opinión, aunque eso le suponga acumular algún 'hater'.