Suscríbete a
+Palmera

Borja Iglesias señala el punto de inflexión de su primera salida del Betis: «Fue una reconexión con mi profesión»

El delantero resalta la buena relación que mantiene tanto con Xabi Alonso como con Claudio Giráldez

El impacto de Antony en el Betis

Borja Iglesias señala el punto de inflexión de su primera salida del Betis: «Fue una reconexión con mi profesión»

S. S.

Borja Iglesias ha recuperado la sonrisa. Su buen momento en el Celta lo ha llevado de vuelta a la Selección española. Tras un verano complicado, con esa difícil negociación entre el Betis y el equipo vigués, el gallego acabó cumpliendo su deseo de ... regresar a casa, en el que fue su adiós definitivo al club verdiblanco. Dos cesiones previas, al Bayer Leverkusen y al propio Celta ya pusieron al 'Panda' en la rampa de salida del Betis, después de que su estancia en Heliópolis se fuera complicando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app