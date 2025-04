Borja Iglesias quiere quedarse en el Celta: «Ojalá»

Cuatro goles en cuatro partidos. Borja Iglesias ya suma nueve tantos esta temporada con el Celta de Vigo y ha reconocido que está disfrutando de este momento. «A veces trabajas mucho y no hay situaciones de gol. Siempre he intentado darle importancia a todo lo demás, a darle valor a una presión, a una descarga. A veces no resulta tan vistoso pero es igual de importante. Ahora estoy en ese momento que parece que lo que toco va para adentro. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo», ha afirmado tras el Celta - Villarreal de este miércoles.

Con estos tres puntos, el Celta es firme candidato en hacerse con un puesto europeo. De hecho, Borja Iglesias se encontraba en el equipo gallego cuando participó por última vez en Europa: «He disfrutado mucho del último Celta que estuvo en Europa, jugaba en el filial y venía a verles. Hay que cuidar mucho esto porque no es fácil llegar a este punto. Hay que darle importancia, disfrutarlo y vivirlo con la intensidad que lo hacemos«.

Además, el delantero ha reconocido tras el encuentro que le gustaría seguir la temporada que viene en el Celta, aunque el préstamo que el Betis tiene vigente con el club vigués expira el 30 de junio: «Ojalá. En cierto modo Claudio Giráldez me ha cambiado la vida en muchas cosas. Es de ser agradecido el reconocerlo».

«Me ha cuidado mucho en momentos iniciales que podía tener mis dudas también y me ha querido desde el principio. Me ha cuidado mucho y estoy disfrutando muchísimo con él. Sinceramente es el mejor entrenador que he tenido«, ha insistido sobre la figura de su actual técnico.

Borja Iglesias llegó al Betis en 2019 y, tras cuatro temporadas provechosas para ambas partes, las relaciones se deterioraron y el rendimiento del delantero mermó. Tanto es así que el club bético decidió cederlo al Leverkusen durante el mercado de invierno del curso pasado, en verano regresó al conjunto hispalense, pero Pellegrini tenía claro que no contaba con el jugador, así que se decidió cerrar su cesión al Celta para esta temporada completa.

