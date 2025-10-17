Suscríbete a
+Palmera

Borja Iglesias, la homosexualidad y los elogios a Bellerín: «Es muy valiente»

El delantero habla de asuntos extradeportivos en una entrevista en 'Nos Televisión'

Marcelino, sobre el encuentro con el Betis: «Para nosotros este partido es más importante que el del City»

El delantero Borja Iglesias
El delantero Borja Iglesias EP
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Borja Iglesias no sólo habla de fútbol. En sus comparecencias ante los medios, el delantero no se suele morder la lengua para responder a cualquier cuestión de actualidad. Así ha ocurrido de nuevo en una entrevista en 'Nos Televisión', en la que también ha ... elogiado el comportamiento de su excompañero en el Betis Héctor Bellerín, con quien mantiene una estrecha relación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app