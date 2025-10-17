Borja Iglesias, la homosexualidad y los elogios a Bellerín: «Es muy valiente»

Borja Iglesias no sólo habla de fútbol. En sus comparecencias ante los medios, el delantero no se suele morder la lengua para responder a cualquier cuestión de actualidad. Así ha ocurrido de nuevo en una entrevista en 'Nos Televisión', en la que también ha ... elogiado el comportamiento de su excompañero en el Betis Héctor Bellerín, con quien mantiene una estrecha relación.

«A mí me dan mucho, pero Héctor lleva muchos años luchando contra situaciones de este estilo. Cuando era jugador del Arsenal hizo algo con una peña LGTBI+ y llevó unos palos tremendos. Incomprensible. Es muy valiente y también muy consciente de que está mejorando un espacio», dijo el Panda sobre el tabú que supone la homosexualidad en el mundo del fútbol.

«Estoy cansado de los estereotipos. ¿Por qué hay que ser de una manera? Es complejo por esa toxicidad que tenemos alrededor. Es cuestión de tiempo. A medida que se vaya normalizando, la gente entenderá que no pasa nada. Independientemente de que te guste un hombre o una mujer, tu trabajo lo puedes hacer igual de bien. Es importante que poco a poco generemos ese espacio más seguro para que la gente pueda ser quien quiere ser», apuntó el delantero gallego sobre un asunto que sigue ganando espacio en los medios. «Desde que de niño entras en una cantera de élite parece que no puedes, que si eres homosexual no vas a ser jugador de fútbol. Condicionan conductas y personalidades», añadió.

También habló Borja del fútbol femenino, con el que estableció una comparación para defender ese crecimiento progresivo que viene experimentando. «La gente va mucho con lo de que no generan lo mismo. Depende. Posiblemente, Aitana o Alexia generen más que yo. Pongo esos dos ejemplos, pero hay muchos más. Todo tiene un proceso y ellas llevaban muchos años por detrás en infraestructuras, personal capacitado para ayudarles… todo va creciendo, también los ingresos y lo que generan. El fútbol femenino está en un crecimiento enorme, pero va más lento de lo que debería», señaló Borja.