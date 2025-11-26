Suscríbete a
El Betis sentencia ante el Oporto en la Youth League (0-4)

Con goles de Rodrigo Marina, Rafa Oya y González (2), los de Dani Fragoso resuelven en la ida ante el potente equipo portugués

Morante pugna con el capitán del Oporto durante el partido de Youth League
Mateo González

El Betis de División de Honor juvenil dejó prácticamente sentenciada en Oporto la eliminatoria de la tercera ronda de la ruta de los campeones nacionales de la Youth League al vencer por 0-4 al conjunto portugués. Los de Dani Fragoso fueron ... un ciclón en una primera parte para enmarcar en la que anotaron los tres tantos, obra de Rodrigo Marina, Rafa Oya y Antonio González, éste en dos ocasiones. El triunfo verdiblanco le pone con un pie en la siguiente fase de treintaidosavos de final, donde se medirían a los clasificados entre el séptimo y decimosexto de la fase de liga, a la espera de jugar la vuelta en la ciudad deportiva Luis del Sol. Se trata de un paso histórico para el Betis que la temporada pasada cayó en esta altura de la máxima competición juvenil europea ante el Bayern de Múnich.

