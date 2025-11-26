El Betis sentencia ante el Oporto en la Youth League (0-4)

El Betis de División de Honor juvenil dejó prácticamente sentenciada en Oporto la eliminatoria de la tercera ronda de la ruta de los campeones nacionales de la Youth League al vencer por 0-4 al conjunto portugués. Los de Dani Fragoso fueron ... un ciclón en una primera parte para enmarcar en la que anotaron los tres tantos, obra de Rodrigo Marina, Rafa Oya y Antonio González, éste en dos ocasiones. El triunfo verdiblanco le pone con un pie en la siguiente fase de treintaidosavos de final, donde se medirían a los clasificados entre el séptimo y decimosexto de la fase de liga, a la espera de jugar la vuelta en la ciudad deportiva Luis del Sol. Se trata de un paso histórico para el Betis que la temporada pasada cayó en esta altura de la máxima competición juvenil europea ante el Bayern de Múnich.

El cuadro verdiblanco fue muy superior durante todo el encuentro, con sus tres dianas que pudieron ser más antes del descanso y contemporizando después en la segunda mitad. El duelo comenzó con una ocasión muy clara de Antonio González de cabeza tras internada de Corralejo en el área en el minuto dos.

En el trece un contragolpe de Rodrigo Marina acabó con un disparo centrado de Morante. El Betis construía mejor que el Oporto y atosigaba al conjunto luso con su presión alta. Y en el catorce llegó el 0-1, obra de Rodrigo Marina de cabeza tras un córner lanzado por Morante. El capitán rectificó en el aire y puso el balón imposible para el meta local.

El hambre de los jóvenes béticos no concluyó ahí dado que en el minuto 22 llegó el 0-2 obra de Antonio González, con una excelente internada desde la izquierda hacia dentro. Se fue de dos rivales y puso la pelota ajustada a un palo para ampliar la ventaja verdiblanca.

𝐆𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨 de extremo 📏⚽️



Encaro, recorto y defino al palo largo 😌🔝#UYL #CanteraBetis pic.twitter.com/B3QpcyHK43 — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) November 26, 2025

En el minuto 23 tuvo González otra ocasión clarísima tras luchar Rodrigo Marina por un centro de Morante y el tercero llegó en el 34 después de un contragolpe llevado por Corralejo que continuó Marina y acabó marcando a placer González. Y el cuarto no llegó de milagro antes del descanso tras varios remates de Corralejo y Rica. El Betis estaba muy bien asentado en el campo con la tripleta ofensiva generando peligro, Corralejo moviendo el balón, los mediocentros Rica y Migue Romero, con la subidas desde la banda de Mario y De Roa, mientras que Curro y Emmanuel protegían a Manu González, que apenas tuvo trabajo.

En la segunda mitad se produjeron muchos cambios y el Betis contemporizó en el inicio pero acabó buscando el cuarto. Morante lo tuvo en sus botas con una falta directa que salió fuera por centímetros. De Roa tuvo que pedir la sustitución y en el minuto 86 los béticos celebraron el 0-4 gracias a una combinación ofensiva en la que Morante puso el balón atrás para que anotara Rafa Oya.

El Betis salió con Manu González; Mario Navarro, Curro, Emmanuel, De Roa; Migue Romero, Rica; Morante, Corralejo, González; y Rodrigo Marina. También jugaron Rafa Oya, Marc Castro, Rubén de Sá, José Ortega y Cayetano.