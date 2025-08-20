El Betis vuelve al trabajo con Marc Roca como novedad

El Real Betis ha regresado este miércoles al trabajo tras su debut liguero en Elche CF. La primera toma de contacto de los verdiblancos con la competición casera dejó en evidencia algunos desajustes y la necesidad de terminar de perfilar la plantilla. Ahora, todas las miradas están puestas en el partido ante el Deportivo Alavés del próximo viernes, que será el estreno de los verdiblanco en el estadio de La Cartuja.

Un partido al que no llegará Marc Roca, el cual ha vuelto este miércoles a los entrenamientos con el grupo. Sus compañeros lo han recibido con el tradicional 'pasillito', puesto que el jugador no ha podido disfrutar de minutos desde el pasado mes de febrero. Eso sí, el centrocampista se ha incorporado de forma parcial y, aunque toca balón, no se espera que pueda jugar hasta después del parón liguero.

Por su parte, Altimira se ha ejercitado en el gimnasio para gestionar cargas, pero no se teme por su presencia el próximo viernes. Abde, Isco y Deossa han sido las únicas ausencias del entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Los canteranos Pablo García, Mawuli Mensah y Dani Pérez también han trabajado con el primer equipo y apuntan a entrar en la convocatoria de Manuel Pellegrini para la jornada 2 de LaLiga EA Sports.