El Betis vuelve al trabajo con cinco ausencias

El Betis ha regresado este miércoles al trabajo después de la derrota del pasado lunes ante el Atlético de Madrid. Los de Manuel Pellegrini compitieron ante los colchoneros, sobre todo durante la segunda mitad del encuentro, pero no lograron ver portería y registraron ... su segunda derrota de la temporada.

Los verdiblancos quieren pasar rápidamente página y tendrán la oportunidad de hacerlo ante el Palma del Río el próximo jueves, partido correspondiente a la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Un duelo en el que Pellegrini hará rotaciones y contará, esta vez sí, con algunos canteranos para su once ante el conjunto cordobés. De hecho, los jugadores del filial Corralejo y Bladi han trabajado junto al primer equipo esta mañana.

Quienes no han trabajado en la ciudad deportiva han sido Amrabat, Deossa, Junior y Lo Celso, que se unen a la ausencia de Isco. Los cuatro tuvieron minutos ante el Atlético y no estarán presentes en el debut copero de mañana. Junior sí estuvo durante la charla previa, pero una vez que arrancó el trabajo sobre el césped se retiró al gimnasio. Por su parte, Aitor Ruibal ha estado entrenando con un vendaje en el tobillo, aunque no será baja contra el Palma del Río.