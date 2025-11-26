El Betis vuelve a teñir de 'verde' el Black Friday

El Real Betis disputará este jueves 27 de noviembre la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League ante el Utrecht. Este choque tendrá un aliciente especial para sus aficionados. Tal y como ha anunciado el conjunto heliopolitano en ... sus redes sociales, se ha activado una promoción especial con motivo del Black Friday.

La campaña, titulada 'Green Friday' con el eslogan «El mejor fútbol, al mejor precio», tiene como objetivo poner a disposición de los aficionados béticos mil entradas a diez euros. La oferta es valida para dos entradas por cada compra, estará disponible hasta agotar existencias y no será acumulable con otros descuentos o promociones. Para acogerse a la oferta, es necesario utilizar el código promocional «GREENFRIDAY» en el momento de la compra.

Nos hemos vuelto locos con el 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗙𝗥𝗜𝗗𝗔𝗬.



¡1.000 entradas a 10€!



¡Date prisa y acompaña este jueves al #RealBetis en su cita europea frente al @fcutrecht!



➡ https://t.co/xMPEwHCrbz pic.twitter.com/TfHcJVK6PF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 26, 2025

El año pasado, la campaña 'Green Friday' trajo distintos descuentos a la tienda del club verdiblanco, tanto las físicas como la online. Las camisetas, calzonas y medias de la segunda equipación; las medias de todas las equipaciones de los porteros; la ropa de entrenamiento y la de pre-partido fueron las que recibieron las mayores rebajas. Del mismo modo, el Real Betis Tour también obtuvo un veinte por ciento de descuento, en cuyo caso se aplicó desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre, lo que hizo que cientos de béticos pudieran disfrutar de la sala de trofeos, el vestuario local y el terreno de juego desde los banquillos.

En esta ocasión, los aficionados del club de las trece barras podrán aprovecharse de esta promoción para acompañar a sus jugadores, a un precio más económico, en este vital partido europeo. Sin duda, una gran oportunidad para dar un último aliento a los suyos antes del derbi sevillano del domingo 30 de noviembre (16.15 horas) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.